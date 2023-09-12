Сальмонелла увеличивает счет

В Санкт-Петербурге эпидемиологи объявили об очередном увеличении отравлений острой кишечной инфекцией (ОКИ) после заказов кулинарной продукции сети Greenbox, которую граждане заказывали через популярный сервис доставки «Самокат». На момент публикации число пострадавших достигло почти 250 человек. О первых случаях стало известно вечером в пятницу, 8 сентября, из сообщения Роспотребнадзора. Сейчас деятельность Greenbox приостановлена по требованию надзорных инстанций. В самой компании утверждают, что источником проблемы может быть начинка из яиц, которую они закупают у «одного из крупнейших поставщиков». Несколько отравившихся едой клиентов готовят иски в суд, а в самом «Самокате» начали внутреннее расследование. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В инфекционное отделение больницы имени Боткина продолжают поступать пациенты с симптомами острой кишечной инфекции после отравления продукцией Greenbox

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В инфекционное отделение больницы имени Боткина продолжают поступать пациенты с симптомами острой кишечной инфекции после отравления продукцией Greenbox

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Накануне в Центре гигиены и эпидемиологии по Петербургу и Ленинградской области сообщили о регистрации 248 случаев ОКИ, в том числе у двух детей. Все они, по данным региональной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, отравились продукцией Greenbox, заказанной через «Самокат». Лабораторные исследования подтвердили, что у 28 заболевших обнаружена бактерия salmonella, которая вызывает заболевание сальмонеллез. «В стационарах города остается 129 человек, в том числе два ребенка. Эпидемиологическое расследование продолжается»,— рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как пояснили «Ъ-СПб» в ООО «Умный ритейл», которое владеет сервисом доставки, внутренняя проверка в первую очередь коснется условий транспортировки и хранения продукции на складах-дарксторах, где собирают товары для формирования онлайн-заказов. «Как только нам стало известно о первом случае с продукцией АО "Грин Бокс" (владельцем сети Greenbox), мы организовали проведение внутреннего расследования»,— прокомментировали в компании.

Инспекторы Роспотребнадзора установили, что АО «Грин Бокс» не соблюдало «технологические процессы приготовления блюд, сроки годности, условия хранения и реализации продукции». Персонал предприятия не проходил медосмотры, а в помещениях не соблюдались требования к санитарному содержанию. По решению надзорного органа его деятельность была приостановлена с 8 сентября. В расположенных по городу точках сети вывешено объявление, что кафе закрыты до 18 сентября «по техническим причинам».

В «Грин Боксе» сообщили, что ими были сданы все необходимые анализы и пробы готовой продукции и сырья, в том числе несколько партий яиц, которые были приобретены «у одного из крупнейших поставщиков». «Как только будут готовы их результаты на следующей неделе, будем принимать решения вместе с Роспотребнадзором о дальнейших шагах»,— пояснили в компании и добавили, что источником проблемы, по предварительной информации, являются именно яйца в начинке для вафли, на которую и были жалобы, однако однозначного вывода о причинах отравлений и по чьей вине это произошло пока нет.

Сеть кафе организовала службу помощи и выразила готовность предложить всем пострадавшим «необходимую материальную и организационную помощь для скорейшего выздоровления».

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, выразили готовность выступить в суде в защиту ставших жертвами некачественной продукции петербуржцев, если они заявят соответствующие требования возмещения материального и морального вреда. На вопрос «Ъ-СПб», затронет ли проверка «Самокат», там пояснили, что она уже проходит. В «Умном ритейле» также прокомментировали «Ъ-СПб», что компания активно сотрудничает со всеми органами и инстанциями и предоставляет всю необходимую документацию.

Как стало известно «Ъ-СПб», несколько таких заявлений от граждан уже поступило в адрес ведомства. С точки зрения процедуры, пострадавшие сначала направят претензию в адрес «Грин Бокса» и если мирно разойтись не получится, дальше последуют заявления в суды.

10 сентября СКР возбудил уголовное дело по факту массового отравления граждан готовой продукцией Greenbox по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Андрей Кучеров