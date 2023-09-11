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Коммерсантъ FM
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Глава РСПП заявил о беспокойстве крупного бизнеса из-за изъятия активов

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что случаи национализации частных активов беспокоят бизнес-сообщество. Об этом он сообщил в интервью РБК.

Александр Шохин

Александр Шохин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Александр Шохин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«У нас никто не знает, кто в очереди может быть следующим»,— поделился настроениями в организации господин Шохин.

Глава РСПП привел три главных основания, которые использует Генпрокуратура при пересмотре итогов приватизации. Это могут быть нарушения правил в 1990-е годы. При этом, по словам господина Шохина, сроки давности в таком случае не учитываются. Или нарушение законодательства о стратегических хозяйственных обществах и участие иностранцев в приватизации. А третье — нарушение ограничений, которое накладывает на чиновников антикоррупционное законодательство.

Глава РСПП отметил, что бизнес с момента приватизации мог сменить нескольких собственников и финальный владелец мог оказаться в худшем положении. Поэтому решения надо принимать, исходя из того, «что это за актив, в каком он состоянии, сколько в него инвестировали».

«Стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований, для того чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников»,— добавил Александр Шохин.

8 сентября арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 94,2% акций АО «Метафракс Кемикалс» в доход РФ. По мнению прокуратуры, завод является стратегическим предприятием, приватизировать его получилось из-за незаконных действий местных чиновников.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Метанол стал еще роднее».

Петр Бузлаев

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