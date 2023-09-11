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обновлено 15:34

Президент России присвоил Воткинску статус Города трудовой доблести

Воткинску и еще девяти населенным пунктам официально присвоили статус Города трудовой доблести. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля.

Фото: vk.com, администрация Воткинска

Фото: vk.com, администрация Воткинска

Отметим, что причиной присвоения статуса стал значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. Аналогичный статус получили Владимир, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Напомним, в 2020 году Ижевск также получил звание «Город трудовой доблести».

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