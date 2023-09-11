«Единая Россия» победила на выборах в горсовет Белгорода при явке в менее 25%

На выборах депутатов городского совета Белгорода седьмого созыва по итогам подсчета 100% протоколов побеждает партия «Единая Россия», набравшая 54,2% или 38 322 голоса. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Второй стала КПРФ, получившая 11,56% или 8 171 голос. Третьей — ЛДПР с 10,75% и 7 600 голосов. «Партия пенсионеров» набрала 8,22% или 5 812 голосов, блок «Справедливая Россия — За правду» — 7,01% или 4 953 голоса. «Коммунисты России» — 5,55% или 3 925 голосов.

Явка на выборах горсовета за три дня не превысила четверти от включенных в списки избирателей и составила 24,92%

В целом в регионе явка по данным на 19:30 воскресенья оценивается в 45,93% — на Белгородчине также проходили дополнительные выборы депутата облдумы по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12 и десятки небольших муниципальных избирательных кампаний.

Председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев заявил, что «нарушений не было выявлено, жалоб на действия или бездействие избирательных комиссий не поступало, обращений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, также не поступало».

Сергей Калашников

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