ВТБ просит власти закрыть финансовые дыры в ОСК и не планирует получать доход от управления

ВТБ дали полгода на аудит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая ранее была передана банку в управление. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что правительство должно взять на себя закрытие финансовых дыр корпорации. По его словам, банк не планирует получать с управления ОСК каких-либо доходов, но не исключил кредитование организации.

«Меня спрашивают ваши коллеги-журналисты: а вы хотите еще присоединить какие-то активы? Звучит наивно, потому что ОСК — это жизнь положить, 24/7, и еще не факт, что выйдет, потому что это огромная сложная отрасль»,— сказал господин Костин РБК.

Глава ВТБ сообщил, что практически все контракты ОСК убыточны, отрасль «все время на подсосе государства». Банк хочет исключить такой подход. На аудит потребуется полгода, потому что прежний анализ правительство не устраивает. У ОСК, как утверждается, нет единой реальной финансовой отчетности, она недостоверна. «Сегодня у компании огромные финансовые проблемы, а это значит, что управление не было эффективным»,— добавил господин Костин.

100% акций ОСК находится в федеральной собственности. Корпорация объединяет более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, научно-исследовательских центров и предприятий в 15 регионах РФ. Выручка ОСК за 2022 год, по данным компании, составила 350 млрд руб.

«Наш подход, который получил поддержку президента,— взять ответственность за всю эту отрасль, но государство должно капитализировать компанию, закрыв старые дыры. Это не должно делаться за счет банка»,— считает глава ВТБ.

Андрей Костин не стал предварительно оценивать, сколько средств нужно от государства, но банк не намерен решать это «за свой счет». По его словам, «кормить отрасль за счет акционеров банка мы не будем». В целом на отрасль нужно от 0,5 трлн до 1 трлн руб. за 5–7 лет. Господин Костин ставит целью создание эффективной системы, которая будет пользоваться поддержкой государства только на первом этапе, а после будет работать только на рыночных условиях.

По словам главы ВТБ, насчет вопроса финансирования ОСК будет дискуссия. Однако, как он утверждает, «даже не очень щедрый Минфин признает, что поддержка нужна». На вопрос о том, будет ли банк кредитовать ОСК, глава ВТБ ответил: «Надо будет — будем кредитовать».

Андрей Костин утверждает, что у банка нет мыслей и планов насчет получения дохода от управления ОСК. «Мы не акционеры компании. За управление никаких комиссий не просим»,— отметил он. Глава ВТБ не согласился с мнением журналиста, что это «какая-то благотворительность». «Нет, это большое доверие. Президент мне на встрече сказал, мол, целую отрасль передаем, это для тебя большой вызов в жизни. Это действительно огромный вызов, но попробуем справиться. Должны справиться»,— добавил он.

Также господин Костин рассказал, что в планах ВТБ нет идеи реализации портфеля недвижимости ОСК. В частности, не планируется продажа Балтийского завода, которая обсуждалась ранее. Глава банка также анонсировал большие кадровые изменения в ОСК.

Правительство решило передать ОСК, которая отвечает за постройку почти всех военных кораблей и большей части гражданских судов в РФ, в доверительное управление ВТБ на пять лет. По данным «Ъ», решение вызвано срывом программы оздоровления ОСК, начатой в 2020 году.

Подробности — в материале «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

Леонид Уварчев