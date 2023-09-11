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Коммерсантъ FM
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Сегодняшнее число

5,2 процента составил годовой уровень инфляции в августе 2023 года, сообщил Росстат. Заметное ее ускорение (с 4,3% в июле) наблюдалось на фоне ускоренного роста базовой инфляции (без волатильных и регулируемых компонент) — с 3,17% в июле до 3,95% в августе (с 0,53% до 0,75% месяц к месяцу). Месячная динамика отражает заметное ускорение роста цен на непродовольственные товары — на 1,1% за август, тогда как цены на продовольствие (минус 0,06%) и на услуги (минус 0,32%) за месяц практически не изменились. Соответствующая динамика, вероятнее всего, объясняется быстрым проникновением эффекта переноса слабеющего курса рубля на рынок непродовольственных товаров РФ.

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