В Греции в ДТП с туристическим автобусом погиб гражданин России

Недалеко от города Килкис на севере Греции произошло ДТП с участием туристического автобуса и легкового автомобиля. Погибли четверо мужчин — трое граждан Греции и один гражданин России. Еще 23 человека доставлены в больницу с легкими травмами, сообщило AFP со ссылкой на МВД Греции.

Погибшие находились в легковом автомобиле. По данным AFP, трое из них погибли на месте, один — умер при госпитализации от полученных травм. В туристическом автобусе находилось 80 пассажиров. AFP уточняет, что у автобуса были сербские номера. На месте ДТП работают 20 пожарных и 6 спасательных машин. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

По данным греческой газеты eKathimerini, легковой автомобиль выехал на встречную полосу , после чего произошло лобовое столкновение с автобусом. Автобус перевернулся и съехал в кювет. По данным издания, в ДТП повреждения получил еще один легковой автомобиль, за рулем которого находилась гражданка Сербии.

Полина Мотызлевская