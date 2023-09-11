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Коммерсантъ FM
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За Фредди Меркьюри закрыли дверь

The show goes on на лондонском Sotheby’s

Более 1,4 тыс. предметов из наследства фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри продаются в Лондоне на шести аукционных сессиях — с 6 по 13 сентября. Право на распродажу лондонский Sotheby’s получил от наследницы короля поп-музыки Мэри Остин, которая после смерти своего друга в 1991 году была хранительницей его самого знаменитого дома Гарден Лодж в Кенсингтоне. Часть доходов будет пожертвована фонду Mercury Phoenix Trust и Фонду Элтона Джона, поддерживающим инициативы по борьбе с ВИЧ/СПИДом.

К прошлому Фредди Меркьюри теперь можно прикасаться только в белых перчатках

К прошлому Фредди Меркьюри теперь можно прикасаться только в белых перчатках

Фото: Yui Mok / PA Images / Getty Images

К прошлому Фредди Меркьюри теперь можно прикасаться только в белых перчатках

Фото: Yui Mok / PA Images / Getty Images

То, что сентябрьская сессия Sotheby’s вещей Фредди Меркьюри будет бомбой, предсказывали все. «Король» был азартным коллекционером, и к моменту своей смерти в 45 лет собрал в своем любимом лондонском доме замечательные вещи. При этом его коллекция не безлика, не покупалась ради беспроигрышных инвестиций умелыми дилерами, а носит чрезвычайно индивидуальный характер, отражая и плохой (много вещей аляповатых, китчевых, смешных, брутальных), и хороший вкусы хозяина.

Живопись и графика, мебель и стекло, скульптуры и ювелирные изделия. Меркьюри любил ар-деко: отсюда в собрании довольно Тиффани и Эрте. Был фанатом Японии и японского искусства (гравюры Хиросигэ, Утамаро, Кунисады, десятки кимоно, коллекционный фарфор). Обожал «китайщину» — в стиле шинуазри выполнена масса предметов из Гарден Лодж, от рояля до рамочки для зеркала.

Одних только произведений искусства из собрания Меркьюри хватило бы на событие в мире торгов. А добавив к ним огромный список сценических и личных костюмов, документов, рукописей, музыкальные инструменты, ноты, коллекцию котиков всех видов и мастей (от плакатов до фарфоровых фигурок из витрин китайских магазинчиков), Мэри Остин и Sotheby’s создали упоительное аукционное шоу на шесть вечеров.

Первый же день превзошел самые смелые ожидания: в аукционном доме надеялись продать 59 лотов на сумму от £4,8 млн до £7,2 млн, а собрали £12,2 млн. Было отчего веселиться и петь: торги 6 сентября завершились исполнением песни «We Will Rock You», мотив которой сотрудники Sotheby’s выстукивали руками по столам, а зрители подпевали. Ажиотаж вызвало не столько «серьезное» искусство (салонный женский портрет кисти Джеймса Тиссо не преодолел даже эстимейта: при ожидаемых £400–600 тыс. картина ушла за £482,6 тыс., офорт Миро «Матадор» поднялся с £15–20 тыс. до £88,9 тыс., и только ксилография Хиросигэ заметно выросла в цене с £30–50 тыс. до £292,1 тыс.), сколько вещи, на которых личность владельца оставила наибольший отпечаток.

Что стало тому причиной — мода ли на гениев, преклонение перед славой, а может, даже и вера в переселение душ через вещи,— мы не знаем, но факт примечательный. Отдать за знаменитейшие сникеры Adidas, в которых Меркьюри выступал в 1980-х, £127 тыс. (при эстимейте в £3–5 тыс.) — уже сильный жест. Дальше — больше: радужный жакет из сатиновых «перьев», в котором певец красовался на концертах тура Hot Space в 1982-м, ушел за £203,2 тыс.; серебряный браслет в виде змеи, который он надевал на съемках клипа «Богемская рапсодия», продан за £550 тыс.; топ и атласные брюки, в которых певец был на фотосессии для обложки второго альбома группы, «Queen II»,— за £50,8 тыс.; а корона и плащ, которые Меркьюри надевал во время тура Queen’s Magic в 1986 году, под аплодисменты были куплены прямо в зале за £0,5 млн.

Близкими к телу звезды костюмами и аксессуарами история громких продаж этого вечера не ограничилась. Пятнадцать страниц черновика текста ко все той же «Богемской рапсодии» (около 1974 года), которая в этом варианте сначала называлась «Монгольской рапсодией», были проданы за £1,379 млн. Самым дорогим лотом первого дня стал рояль Yamaha, за которым Меркьюри написал в том числе «Don’t Stop Me Now», «Somebody to Love» и «Bohemian Rhapsody». Инструмент чуть-чуть не добрался до эстимейта £2–3 млн, но £1,742 млн все же выручил. Совершенной неожиданностью стало превышение эстимейта более чем в 20 раз в случае с музыкальным автоматом фирмы Wurlitzer (модель «Павлин», около 1941 года), приобретенным Меркьюри для своей кухни: он был куплен за £406,4 тыс.

Самым символичным лотом оказалась входная дверь особняка Гарден Лодж: последний год своей жизни Фредди Меркьюри на публике не появлялся, 23 ноября 1991 года он сделал заявление о своем смертельном диагнозе, а на следующий день умер. Зеленая дверь его дома стала символом этого перехода в мир иной, и многие годы фанаты Queen оставляли на ней и вокруг нее надписи и рисунки в честь своего идола. Дверь была продана за £412,75 тыс., что намного превысило предварительную оценку в £15–25 тыс. Память тоже имеет свою цену.

Кира Долинина

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