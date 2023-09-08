Эрмитаж передал РПЦ часть гробницы Александра Невского на 49 лет

Государственный Эрмитаж передал Русской православной церкви (РПЦ) часть мемориального комплекса гробницы Александра Невского. Она будет храниться в Александро-Невской Лавре, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея. Гробница будет передана лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

Часть комплекса была передана ко Дню перенесения мощей Александра Невского, который отмечается 12 сентября. Об этом просил Санкт-Петербургский митрополит Варсонофий, также соответствующее письмо поступило от Минкульта. Как передает ТАСС, Эрмитаж передал внешний серебряный саркофаг и внутренний деревянный ковчег. Остальной комплекс гробницы, включая пятиярусную пирамиду, два подсвечника и две трофейные композиции из оружия и знамен, передадут после завершения реставрации.

Эрмитаж и представители Александро-Невской Лавры работают над созданием оптимальных условий для хранения гробницы. Работа будет продолжена до полного перемещения всего комплекса в лавру, который планируется завершить до конца 2024 года. Директора Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что в договоре прописаны правила по содержанию гробницы, большая часть которых уже исполняется. Состояние памятника продолжат проверять на ежедневной основе.

Передача гробницы во временное пользование РПЦ обсуждалась с 2010-х. В Минкульте говорили, что планируют изготовить копию гробницы для Эрмитажа, а оригинал перевезут в Лавру. Однако Михаил Пиотровский заявлял, что создание копии стоит около 330 млн руб., а таких средств у музея нет.

10 мая 2023-го Эрмитаж и Александро-Невская Лавра подписали договор о передаче мемориального комплекса. Тогда господин Пиотровский сказал, что, исходя из нынешней геополитической ситуации, нахождение мощей Александра Невского в лавре «приобретает особый смысл».

12 июля РПЦ заключил с Третьяковской галерей договор о передаче в Троице-Сергиеву Лавру иконы «Святой Троицы» Андрея Рублева. Она передана церкви в безвозмездное пользование на 49 лет. Сейчас икона находится во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. Грабаря.

Подробнее о передаче РПЦ гробницы Александра Невского — в материале «Ъ» «Государственная гробница».

Лусине Баласян