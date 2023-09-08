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Коммерсантъ FM
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обновлено 18:28

В Брянске возник пожар на промобъекте и эвакуирован вокзал из-за атак дронов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сегодня, 8 сентября, регион подвергся нескольким атакам беспилотников. В результате произошел пожар в административном здании на промышленном объекте в Брянске. Также местные власти эвакуировали пассажирский вокзал Брянск I. Пострадавших после атаки нет.

В 17:27 мск господин Богомаз сообщил, что cилами ПВО был сбит беспилотник самолетного типа на подлете к Выгоничскому району. В следующем сообщении губернатор написал, что силами РЭБ был подавлен другой БПЛА. «Во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчеты работают ликвидируют горение»,— говорится в Telegram-канале губернатора.

О каком промышленном объекте идет речь, он не сообщил. Накануне Брянск также подвергался атаке беспилотников. В результате возник, а затем был потушен пожар на заводе «Кремний-Эл», занимающемся производством интегральных микросхем.

В 18:01 мск Александр Богомаз написал о том, что в результате падения обломков подавленного силами РЭБ беспилотника «в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление». Пассажиров эвакуировали «в целях безопасности».

В 17:49 Минобороны сообщило, что около 17:30 мск средствами ПВО над Брянской областью были перехвачены три украинских беспилотника, два из которых были уничтожены в воздухе.

Подробнее об атаках на регион — в материале «Ъ» «Беспилотники остановились на вокзале».

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