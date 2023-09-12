С пользой для города

Экономика Новороссийска отличается многоотраслевым характером. В городе, расположенном на берегу Черного моря, параллельно и динамично развиваются промышленность, туризм и сельское хозяйство. Благодаря удачной географии Новороссийск прочно входит в тройку самых инвестпривлекательных городов Краснодарского края. В настоящий момент здесь реализуется одновременно 41 инвестиционное соглашение на общую сумму более 174,3 млрд руб. «G» выделил наиболее крупные инвестпроекты, которые планируют реализовать в ближайшей перспективе.

В этом году открыли гостиницу Abrau Light Resort&SPA**** на 111 номеров

Фото: Максим Бороненко

Туркластер в Абрау

В декабре 2022 года АО «Корпорация Туризм.РФ» разработала мастер-план туристской территории Абрау-Дюрсо, целью которого является создание уникального курорта на берегу озера Абрау, объединяющего пляжный, оздоровительный, экологический и энотуризм.

В рамках развития туристской территории Абрау-Дюрсо до 2028 года будут созданы 14 объектов туристской инфраструктуры общей стоимостью 16,6 млрд руб.

«На сегодняшний день можно смело говорить о том, что в России появится новый полноценный туристический кластер "Абрау-Дюрсо". Основной его целью является не только создание федерального курорта, но и комплексное развитие территорий, создание новых рабочих мест, улучшение транспортной доступности и модернизация коммунальной инфраструктуры»,— отметила заместитель главы Новороссийска Эльвира Кальченко.

В этом году в рамках проекта завершилось строительство гостиницы Abrau Light Resort&SPA**** на 111 номеров.

Логистический комплекс

В городе также идет строительство логистического комплекса класса А (ООО «ОРЦ Новороссийск-2»). Проект осуществляется в несколько этапов. Логокомплекс планируют открыть летом 2024 года, его стоимость составит 4,2 млрд руб. Инвестор подписал соглашение с властями Краснодарского края на Петербургском международном экономическом форуме — 2023. Уже запущен контейнерный терминал, который оснащен современной погрузо-разгрузочной техникой. Ведется строительство мультитемпературного комплекса.

«Для нашего региона развитие логистических мощностей — особенно важная задача. Это позволяет уменьшить издержки обращения товаров и за счет этого снизить конечную стоимость для потребителей»,— сказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

В рамках проекта планируют возвести производственно-складской комплекс для хранения продуктов питания, последующей комплектации и отправки покупателям. Отмечается, что после ввода объекта в эксплуатацию его планируют сдать в аренду крупной розничной торговой сети.

По словам представителя инвестора Алексея Прокопенко, площадь объекта составит 50 тыс. кв. м. По сути, это будет склад-холодильник для экспортной и импортной продукции.

«Реализация проекта позволит на одной площадке оказывать все виды логистических услуг и обрабатывать все виды контейнеров. В перспективе это будет самый крупный логистический центр на юге страны»,— комментирует госпожа Кальченко.

В Новороссийске создадут промышленный парк за 1,5 млрд руб.

Фото: Максим Бороненко

Промышленный технопарк

ООО «Управляющая компания "Новороссийский промышленный технопарк"» реализует в Новороссийске инвестиционный проект промышленного технопарка «Н-Порт». Промышленный технопарк предназначен для привлечения и поддержки перспективных проектов в различных областях промышленности на юге России.

Компания изучила опыт многих передовых технопарков и начала создавать уникальную новаторскую модель, заявил глава Новороссийска Андрей Кравченко. Он подчеркнул, что такая площадка поможет привлечь не только лучших производителей со всего края и страны, но и зарубежные организации.

Инфраструктура технопарка позволит разместить как мелкосерийное, так и массовое производство наравне с доступом к развитой экосистеме, удовлетворяющей современным требованиям резидентов. Объем вложенных инвестиций должен составить 1,5 млрд руб., будет создано 300 новых рабочих мест.

«Новый технопарк станет удобной площадкой для ведения и расширения бизнеса. Здесь можно будет не только арендовать помещение под склад или офис, но заказать создание объекта под свои потребности с нуля»,— отметил коммерческий директор ООО «УК "Новороссийский промышленный технопарк"» Илья Максименко.

Технопарк инвестор построит на территории Кирилловской промышленной зоны, запустить проект планируется до конца 2025 года.

ГК «Белая дача» запускает в Новороссийске производство салатов за 1 млрд руб.

Фото: Максим Бороненко

Салаты с моря

В 2022 году администрация Новороссийска подписала трехстороннее соглашение с ООО «Салаты с моря» (дочернее предприятие холдинга «Белая дача») о строительстве в городе сельскохозяйственного комплекса по выращиванию салатов.

Объем инвестиций в проект составит 1,1 млрд руб. Благодаря его реализации будет создано 120 рабочих мест. В новом комплексе будут выращивать кочанные салаты в открытом грунте и салаты (baby-leaf) в туннельных пленочных теплицах. По данным властей, за счет ожидаемой мощности производства компания станет самой крупной в сегменте салатов (baby-leaf) в Восточной Европе.

По данным новороссийской мэрии, производственная мощность предприятия составит 2,5 тыс. тонн готовой продукции в год с контролем качества международного уровня. Построено 196 тепличных комплексов. В теплицах уже проведена высадка салатов.

В станице Раевской создана улиточная ферма «Семья»

Фото: Максим Бороненко

Улиточная ферма

В станице Раевской под Новороссийском в 2022 году открыли новый объект гастротуризма. Здесь на площади 70 га реализуется инвестиционный проект создания улиточной фермы «Семья», где занимаются выращиваем улитки Helix Aspersa Muller. Это единственный сухопутный моллюск, которого можно после приготовления есть целиком. Предприниматели планируют увеличить объем выращивания улитки и начать ее переработку для получения мяса и муцина для косметологии и медицины.

На ферме создана теплица для круглогодичного выращивания улиток, размещены беседки для отдыха и проведения дегустаций.

На улиточной ферме можно не только познакомиться с процессом разведения и выращивания улитки, но и побывать на увлекательной экскурсии по ферме, а также попробовать различные блюда из улитки.

Компания «Росспласт» начнет производить в Новороссийске детские игрушки

Фото: Максим Бороненко

Вместо Lego

В 2023 году новороссийское предприятие «Росспласт» начнет производить детские игрушки. В ассортименте появится в том числе аналог продукции всемирно известного бренда. Проект уже получил одобрение департамента промышленной политики и господдержку на реализацию, сообщили власти Новороссийска.

Проект реализуется в целях расширения товарного предложения на рынке, освоения выпуска детских развивающих игрушек, в частности линейки конструкторов на базе турецкого конструктора Pilsan, с учетом доработки высокого качества и по цене ниже рыночного производства, имеющих потенциал импортозамещения.

Проект предусматривает приобретение оснастки — пресс-форм для литья различных деталей из набора конструктора и еще четырех наименований изделий.

Реализация инвестпроекта, по данным мэрии, позволит загрузить имеющиеся производственные мощности, создать дополнительные рабочие места, увеличить долю предприятия на рынке сбыта за счет конкурентоспособного предложения.

В Краснодарском крае на сегодняшний день нет других производителей данных товаров.

ГК «Дело» намерена создать в городе-герое новые спортивные объекты

Фото: Максим Бороненко

Новый стадион

Спонсор футбольного клуба «Черноморец» группа компаний «Дело» намерена реализовать в Новороссийске проекты строительства и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры. Компания оказывает благотворительную помощь детским и юношеским спортивным проектам и поддерживает массовый спорт.

Предприятие планирует разработать мастер-план развития города, провести реконструкцию стадиона «Центральный» или построить новый (в настоящий момент идет проработка проекта).

Внебюджетные инвестиции можно привлекать не только на коммерческие объекты, но и в развитие городской инфраструктуры в рамках муниципально-частного партнерства, отметила Эльвира Кальченко.

По ее словам, город уже заключил соглашение с Национальным центром ГЧП о совместной проработке проектов развития города в цифровом формате. Центром разработана специальная платформа, на которой структурированы все разделы, необходимые для заполнения, и возможен в дистанционном формате обмен информацией с потенциальными инвесторами.

В рамках взаимодействия планируется прорабатывать также проекты создания спортивных объектов, приюта для животных и реконструкции парков.

В 2022 году предприятиями Новороссийска реализовано 11 соглашений, заключенных с администрацией города, в таких отраслях, как транспорт, логистика, строительство и сельское хозяйство. Объем инвестиций составил порядка 14 млрд руб. Создано более 400 рабочих мест.

Школы по концессии

По концессионным соглашениям в Новороссийске ведется проектирование двух общеобразовательных школ — строительные работы начнутся в текущем году после получения заключений государственной экспертизы.

Еще один проект, реализуемый в рамках концессии,— реконструкция банно-прачечного комбината. Объект муниципальной собственности технически устарел, здание требовало ремонта и значительных вложений. Уже сейчас в одном отделении выполнен косметический ремонт для того, чтобы оказывать минимальный набор услуг. Подготовлен проект реконструкции всего объекта.

По итогам рейтинга за 2022 год, который провел Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ, Новороссийск занял 1-е место в России по уровню развития институциональной среды и нормативной правовой базы. В городе-герое были созданы все необходимые условия для комфортной совместной работы бизнеса и власти.

В мае 2023 года Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ снова подвели результаты очередного рейтинга городов по уровню развития государственно-частного партнерства. Эксперты оценили эффективность привлечения частных инвестиций в инфраструктуру в 204 городах.

Впервые для презентации результатов был применен кластерный подход, который предполагает деление городов на группы в зависимости от их социально-экономических характеристик: население, бюджетная и инфраструктурная обеспеченность. Новороссийск занял первое место в кластере «Города местного значения».

Города оценивались по уровню создания условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру и опыту применения механизмов ГЧП.

В прошлом году в рамках концессионного соглашения инвестор с нуля за 2,5 года построил плавательный центр «Посейдон». Все расходы на техническое содержание и эксплуатацию несет инвестор, а воспитанники муниципальных учреждений спортивной направленности имеют возможность согласно графику тренироваться в современных условиях. Остальное время инвестор предоставляет услуги населению на платной основе в целях возврата инвестиций.

Заключено в 2022 году 13 соглашений с объемом инвестиций порядка 68 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в 2021 году (39 млрд руб.). Сегодня в городе реализуется 41 инвестиционное соглашение на сумму 174,3 млрд руб. Реализация всех запланированных проектов даст городу к 2030 году более шести тысяч новых рабочих мест

Других таких городов нет

По мнению доктора экономических наук, профессора и заслуженного экономиста Кубани Александра Полиди, Новороссийск уверенно держится в топе инвестиционной привлекательности края: город сочетает в себе рекреационные, аграрные и исторически сложившиеся транспортно-производственные преимущества. Других таких городов в крае нет, считает эксперт.

«Перспективы экономического и инвестиционного развития города очень привлекательные: сейчас мы видим вложения именно в диверсификацию отраслевой структуры, что гармонично позволит коммерциализировать все факторы конкурентоспособности и экономико-географического положения»,— отмечает экономист.

Тат Гаспарян

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