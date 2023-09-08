Из Сочи в Дубай запустят ежедневные авиаперелеты

С 30 сентября авиакомпания «Россия» будет осуществлять ежедневные перелеты из Сочи в Дубай. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Вылет SU/FV6781 из Сочи в 1:00, прилет в Дубай в 5:50. Вылет обратного рейса SU/FV6782 в 7:05. Прилет в Сочи в 10:00 Время указано местное для каждого аэропорта»,— говорится в сообщении.

В настоящее время рейсы осуществляются трижды в неделю на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Представители аэропорта отметили, что традиционно рост спроса на направление фиксируют с октября.

Анастасия Донскова

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