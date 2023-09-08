ФСБ: житель Крыма арестован за подготовку теракта на железной дороге

Пресс-служба ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя, который по заданию Украины готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта в Крыму. По данным спецслужбы, он также собирал информацию о военных объектах и подразделениях Минобороны РФ.

45-летний житель Севастополя на данный момент арестован. Против него возбудили уголовное дело, по какой статье — не уточняется. По данным ФСБ, он планировал теракт «в целях нарушения воинских перевозок». У него нашли тайник с самодельным взрывным устройством.

Видео с задержанным за подготовку теракта публикует «РИА Новости». Лица мужчины не видно. «На меня вышел пользователь с ником Макс Полянов, он представился сотрудником ГУР (Главного управления разведки Украины). Через пару дней он предложил сотрудничать»,— рассказал мужчина. По словам задержанного, сотрудник ГУР Украины попросил его зачитать текст о том, что тот готов сотрудничать, а затем отправить его голосовым сообщением.

Как рассказал задержанный, сотрудник ГУР попросил предоставить ему данные о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают. Кроме того, мужчину попросили передать данные о передвижении кораблей и подводных лодок, несущих ракеты дальнего действия «Калибр», оповещения о взлете авиации с аэропорта Бельбек, а также фиксировать носителей «Калибров» в бухте. Все данные передавались через Telegram. Периодически сотрудник ГУР чистил их переписку.

29 июля, по словам мужчины, ему снова написал сотрудник ГУР, который сообщил, что в определенном месте будет заложен схрон с самодельным взрывным устройством. Устройство нужно было достать и перепрятать на свое усмотрение для дальнейшего подрыва железной дороги. Мужчина перепрятал устройство и сообщил об этом сотруднику ГУР Украины. Что было дальше — не сообщается. При каких обстоятельствах задержали жителя Севастополя — в ФСБ не сообщили.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».