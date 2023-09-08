В Туве уволили министра и главу Авиалесоохраны из-за ДТП с пятью погибшими

Министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Темир Сарыг-Хаа, а также глава региональной Авиалесоохраны Алаш Куулар уволены из-за ДТП с участием их ведомственного водителя, во время которого погибли пять человек. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

8 сентября около часа ночи на 926 километре автодороги Р-257 «Енисей» в Улуг-Хемском районе столкнулись автомобили «ГАЗ» и Honda. В результате погибла семья из пяти человек из Дзун-Хемчинском района: мать, отец, один из их трех сыновей (студент), а также бабушка и тетя. Выживший в аварии старший сын этой семьи госпитализирован. Младший сын погибшей семьи, второклассник, на момент аварии был дома, с ним работают психологи. На территории муниципального района объявлен траур.

Водитель за рулем «ГАЗ» был, принадлежащего «Авиалесоохране», был в состоянии алкогольного опьянения: предельный уровень алкоголя в крови был превышен почти в пять раз. «В связи с этим принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя "Авиалесоохраны", которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении»,— сообщил Владислав Ховалыг.

Анастасия Ларина