Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Туве уволили министра и главу Авиалесоохраны из-за ДТП с пятью погибшими

Министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Темир Сарыг-Хаа, а также глава региональной Авиалесоохраны Алаш Куулар уволены из-за ДТП с участием их ведомственного водителя, во время которого погибли пять человек. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

8 сентября около часа ночи на 926 километре автодороги Р-257 «Енисей» в Улуг-Хемском районе столкнулись автомобили «ГАЗ» и Honda. В результате погибла семья из пяти человек из Дзун-Хемчинском района: мать, отец, один из их трех сыновей (студент), а также бабушка и тетя. Выживший в аварии старший сын этой семьи госпитализирован. Младший сын погибшей семьи, второклассник, на момент аварии был дома, с ним работают психологи. На территории муниципального района объявлен траур.

Водитель за рулем «ГАЗ» был, принадлежащего «Авиалесоохране», был в состоянии алкогольного опьянения: предельный уровень алкоголя в крови был превышен почти в пять раз. «В связи с этим принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя "Авиалесоохраны", которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении»,— сообщил Владислав Ховалыг.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...