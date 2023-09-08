К министерству отнеслись без теплоты

Прокуратура Пермского края добилась в суде признания недействительными нормативов потребления тепла для нескольких категорий много­квартирных домов, утверж­денных властями региона в 2019 году. Краевой суд согласился с позицией надзорного органа, что в ряде случаев нормативы утверждены в необоснованном размере, что привело к неправильному расчету платы за коммунальные услуги. В министерстве тарифного регулирования, которое было признано ответчиком по делу, с решением суда не согласны и намерены его обжаловать. По данным краевых властей, принятие «новых» нормативов только ухудшит положение потребителей. Это решение приведет к значительному увеличению платы за тепло для более 50% жителей домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета.



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Административный иск к министерству тарифного регулирования и энергетики прокуратура направила еще в середине декабря прошлого года. Надзорный орган оспаривал приказы министерства ЖКХ от 27 ноября 2019 года, а также от 16 декабря 2019 года. Спорные документы устанавливали количество Гкал на квадратный метр, которыми в отопительный сезон должны быть обеспечены различные категории домов, расположенных в 16 климатических районах Прикамья. К определенному климатическому району отнесено каждое муниципальное образование, в зависимости от географического положения и средней температуры в период восьмимесячного отопительного сезона.

В материалах дела отмечается, что, согласно законодательству, нормативы для различных категорий домов устанавливаются по аналоговому и расчетному методам. При использовании первого метода норматив рассчитывается на основе данных общедомовых приборов учета домов, которые одинаковы по конструктивным и технологическим параметрам и расположены в одних и тех же климатических условиях. Например, расчетный метод применяется для кирпичных и панельных домов до 1999 года постройки, расположенных на территории Перми и Добрянского городского округа.

Свою позицию прокуратура мотивировала тем, что установление спорных нормативов потребления тепла происходило с нарушением процедур, которые установлены федеральным законодательством.

Как указано в иске, при проверке исполнения законодательства в этой сфере ответчик не представил информацию о снятии данных с приборов учета. Нормативы устанавливались на основе данных, которые предоставили муниципалитеты, при этом в ряде районов снятие информации с приборов учета вообще не производилось. Таким образом, по мнению надзорного органа, они были рассчитаны неверно.

Расчетный метод при определении нормативов потребления тепла основывается на формуле, одними из показателей которой является среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период и общая площадь отапливаемых жилых помещений. Температура определяется на основании сведений, которые предоставляет гидрометеорологическая служба за пять предыдущих отопительных сезонов. В противном случае для этого используются данные ближайшего населенного пункта. По данным надзорного органа, в некоторых случаях министерство тарифного регулирования использовало не данные службы, а информацию из отчета Пермского университета.

Также прокуратура полагает, что у министерства отсутствовали основания использования сведений о площади отапливаемых объектов, предоставленных муниципалитетами. Указанный подход к использованию данных мог привести к утверждению нормативов в необоснованном размере.

В министерстве тарифного регулирования и энергетики с требованиями прокуратуры не согласились. Представители ответчика в ходе заседания указывали, что утвержденные нормативы установлены согласно правилам, которые утвердило правительство РФ 23 мая 2006 года. В итоге суд поддержал позицию прокуратуры и 5 сентября удовлетворил административный иск.

В министерстве «Ъ-Прикамье» пояснили, что не согласны с позицией суда и будут обжаловать решение в апелляции. По данным ответчика, до вступления судебного акта в законную силу нормативы потреб­ления считаются действующими. «Если решение суда все-таки вступит в силу, то принятие „новых“ нормативов приведет к их значительному росту и, соответственно, увеличению платежей для более 50% жителей домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета»,— сообщили в министерстве.

Дмитрий Астахов