Бастрыкин поручил возбудить дело из-за возведения отелей в охранной зоне Сочи

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту строительства гостиниц в зоне объекта культурного наследия на территории Сочи. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Архитектура Сочи» Фото: портал «Архитектура Сочи»

О происходящем в ведомство сообщила жительница Краснодарского края. Женщина не согласилась с проведением строительных работ в охраняемой государством зоне — на территории бывшего санатория «Красмашевский».

«В прошлом году администрация выдала разрешение на строительство многоэтажных гостиниц на указанной территории, что повлечет уничтожение исторического памятника, расположенного в курортной зоне, и вырубку деревьев»,— говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Анастасия Донскова

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