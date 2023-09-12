«Рост населения ставит новые задачи, которые мы готовы решать»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель главы Новороссийска по социальным вопросам Наталья Майорова

Фото: Максим Бороненко Заместитель главы Новороссийска по социальным вопросам Наталья Майорова

Фото: Максим Бороненко

Guide: Наталья Владимировна, в последние годы в Новороссийске активно строятся новые школы, детские сады. Сколько городу необходимо школьных и дошкольных учреждений, чтобы полностью закрыть потребность в этих соцобъектах? Удастся ли это сделать в обозримом будущем?

Наталья Майорова: Совершено точно — мы стремимся к этому. На протяжении последних лет в Новороссийске ведется активная работа по возведению социальных объектов. Уже 1 сентября 2023 года в городе открыла свои двери для учеников новая школа №11 на 1100 мест в Южном районе и пристройка на 400 мест к школе №28 в Приморском районе. Проходит экспертизу проект пристройки на 400 мест к школе №10, заключены два концессионных соглашения на ввод 2,6 тыс. мест по ул. Котанова и ул. Красина, подготовлен земельный участок для проектирования школы на 800 мест в п. Верхнебаканском. Прорабатываем вопрос строительства школ в станице Раевской, в селе Глебовское, в селе Гайдук, где дети еще обучаются во вторую смену, но благодаря строительству новых школ мы рассчитываем снизить эту численность до 37,4% от общего количества детей.

Если еще пять лет назад очередь в детские сады в Новороссийске составляла более 8 тыс. детей, то сейчас она сократилась до 6 тыс. Такого показателя удалось достичь, даже несмотря на то что прирост детского населения увеличивается с каждым годом. В планах строительство 11 детских садов общей численностью 2758 мест. Также в ближайшее время реконструируем ДОУ №17 на 160 мест по улице Чайковского, 31, запланировали капитальный ремонт ДОУ №15 на 90 мест по улице К. Маркса, 22.

Кроме того, проходит экспертизу проект детского сада в хуторе Семигорском на 280 мест, строительство детского сада на 240 мест в селе Цемдолина по улице Солнечная.

В отрасли образования Новороссийска работает 3,5 тыс. педагогов

Фото: Максим Бороненко

G: А насколько ощутим дефицит учителей в школах Новороссийска?

Н. М.: Безусловно, строительство новых школ требует привлечения педагогических кадров. По состоянию на 1 июня 2023 года в отрасли образования Новороссийска работает 3,5 тыс. педагогических работников. Общая потребность в кадрах, включая школы и детские сады, составляет 97 педагогов. Для решения этого вопроса действуют федеральные, краевые и муниципальные меры поддержки для привлечения педагогов. Например, федеральная программа «Земский учитель», краевая поддержка — 1 млн руб. на первоначальный взнос на ипотеку, приобретение или строительство жилья, все педагоги, проживающие в сельской местности, получают компенсацию на оплату услуг ЖКХ, в качестве муниципальной поддержки — проезд в муниципальном транспорте бесплатный.

G: Помимо новых школ, Новороссийск нуждается в поликлиниках. Есть ли планы строительства новых объектов здравоохранения в городе?

Н. М.: В ближайшие годы запланировано строительство сразу трех новых поликлиник в общей сложности на 1450 посещений. Они появятся в селе Борисовка, на Анапском шоссе и в самом густонаселенном районе города — Южном.

Совмещенная поликлиника ГБУЗ «Амбулатория №1 г. Новороссийска» расположится на улице Сидора Белого, 19 в Борисовке. Планируется построить трехэтажное монолитное здание, рассчитанное на 450 посещений в смену, в том числе 250 взрослых и 200 детей. Также там оборудуют дневной стационар: 15 коек для взрослых и 5 коек для детей. Поликлиника будет работать в две смены, пять дней в неделю. В субботу в медучреждении будет находиться дежурный терапевт. Уже получено заключение государственной экспертизы проектной документации. Планируемый срок окончания строительства — 2025 год.

Проектируется поликлиника на Анапском шоссе. В настоящее время выполняются инженерные изыскания, а также разработка проектной и рабочей документации, включая детализированную, будущего строения. Рассчитана она на 250 посещений в смену (150 взрослых/100 детей). В поликлинике предусмотрены терапевтическое отделение, кабинеты узких специалистов, онколога, гериатрический кабинет, рентген, а также детское отделение.

Поликлинику в Южном районе на 750 мест запланировано построить по программе комплексного развития территорий.

В селе Южная Озереевка открылся офис врача общей практики

Фото: Максим Бороненко

Кроме того, в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения» в 2022 году закончено строительство здания офиса врача общей практики в хуторе Семигорский. Благодаря благотворительной помощи АО «КТК-Р» в начале июня 2023 года в селе Южная Озереевка открылся офис врача общей практики, а в селах Васильевка и Северная Озереевка появились два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). АО «КТК-Р» на проектирование, строительство и оснащение медицинских учреждений направлено около 100 млн руб.

Учреждения представляют собой комфортные и светлые одноэтажные строения площадью более 200 кв. м каждое, оснащенные по последнему слову медицинской техники и способные принять суммарно около 3,5 тыс. жителей сел и ближайших населенных пунктов.

Здания по функционалу приравнены к поликлиникам. В ФАПах предусмотрены кабинеты фельдшера, физиотерапевтический, процедурный кабинеты, палата дневного стационара и комната временного пребывания. В ОВОПе находятся кабинеты врача общей практики, педиатра, процедурная, прививочный и прочие.

В Васильевке в здании ФАПа открылся аптечный пункт, которого ранее в населенном пункте не было.

G: Какая часть бюджета Новороссийска расходуется на решение социальных задач?

Н. М.: На протяжении многих лет бюджет Новороссийска остается социально ориентированным. Порядка 70% средств идет на финансирование сферы образования, здравоохранения и пр. По итогам 2022 года на решение социальных задач было направлено 7,8 млрд руб. На сегодняшний день в бюджете города на данные цели предусмотрено 8,1 млрд руб., и это еще не окончательная сумма, как показывает практика, во втором полугодии дополнительно выделяются средства как из местного бюджета, так и из бюджета Краснодарского края.

За четыре года в муниципальном лагере «Глобус» оздоровились более 6 тыс. детей

Фото: Максим Бороненко

G: Пять лет назад город приобрел детский лагерь «Глобус». Сколько детей отдохнули в здравнице за это время?

Н. М.: С 2019 года в лагере оздоровились 6698 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет. И это не только новороссийские школьники. В лагерь «Глобус» приезжают ребята из разных регионов нашей страны: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Пензы, Республики Коми, Белгородской, Волгоградской, Ростовской областей, Ставропольского края, Сочи, Екатеринбурга, Тихорецка, Анапы и Геленджика. И для нас это высокая оценка, значит, нам удалось создать те условия, которые делают детский летний отдых в лагере «Глобус» интересным и привлекательным.

G: Насколько остро в Новороссийске ощущается потребность в строительстве новых учреждений культуры, в том числе школ искусств, библиотек?

Н. М.: Рост населения и его потребностей в качественном предоставлении услуг ставит перед нами новые задачи, которые мы готовы решать и решаем. Мы в полном объеме реализуем национальные проекты. Используем все возможности и ресурсы для обеспечения жителей учреждениями социальной сферы. По отрасли «Культура» увеличили сеть учреждений культуры за два года на три единицы — открыли филиал библиотеки и сельские клубы. 1 сентября мы торжественно открыли филиал детской художественной школы. За счет средств краевого и местного бюджетов полностью ее оборудовали — получился отличный подарок детям и родителям к новому учебному году.

В 2022 году в Новороссийске открыт интерактивный музей российской космонавтики в Планетарии им. Ю. Гагарина. В рамках национального проекта на базе ДК «Кубань» создан виртуальный концертный зал. Сейчас выполняем проектирование капитального ремонта нового филиала детской библиотеки в селе Мысхако. В 2024 году планируем его открыть. В планах у нас до 2030 года в рамках стратегии развития города открыть еще четыре филиала библиотеки.

Запроектировали капитальный ремонт Детской школы искусств в станице Раевской. В 2024 году за счет краевого и местного бюджетов начнется проектирование реконструкции Дома культуры в селе Гайдук.

Львиная доля расходов бюджета Новороссийска идет на соцсферу

Фото: Максим Бороненко

G: Социальная защита предоставляется различным категориям жителей Новороссийска. Кто в первую очередь находится в фокусе внимания городских властей?

Н. М.: Это, конечно, многодетные и малоимущие семьи, инвалиды и люди старшего поколения. К примеру, для многодетных семей с детьми предусмотрены выплаты для подготовки детей к школе, малоимущим семьям компенсируются средства за приобретение спортивной формы и обуви. Оказывается материальная помощь инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ветеранам — участникам Великой Отечественной войны осуществляются выплаты к праздничным датам, предоставляется санаторно-курортное лечение, оказывается материальная помощь для проведения ремонта жилья. Ежегодно разрабатываются и вводятся новые меры поддержки для этих категорий.

G: Новороссийск является краевым лидером по числу НКО. Как выстроено взаимодействие власти и общественных организаций?

Н. М.: Хочу отметить, что в 2022 году Новороссийск занял первое место в Краснодарском крае в категории городских округов в региональном рейтинге «Оценка эффективности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов муниципальных образований по уровню развития некоммерческого сектора».

У нас с НКО взаимодействуют различные структурные подразделения администрации, каждое по своему направлению, кроме того, осуществляет деятельность Новороссийский городской общественный центр, который оказывает финансовую, консультационную и информационную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Новороссийска.

Кроме того, в 2022 году был увеличен объем муниципальных грантов до 11,4 млн руб. Количество победных заявок выросло до 40 проектов.

G: Какие задачи в области социальной политики вы ставите перед собой на ближайшую перспективу?

Н. М.: Их много, перечислю основные. Во-первых, глава Новороссийска поставил задачу максимально вовлечь жителей в процесс управления городом. Мы готовы к новым инициативам, готовы оказать максимальную поддержку в реализации проектов, которые являются результатом совместной работы администрации и новороссийцев. И это мы уже делаем. Ведь многие проекты и творческие, и организаторские были рождены по инициативе жителей и сообщества или продиктованы настроением нашего города, его уникальностью. Например, открытие новых учреждений культуры, а также творческие проекты и фестивали.

В области образования необходимо сохранить действующие педагогические кадры и привлечь молодых специалистов. Также продолжим строительство новых образовательных учреждений, будем повышать качество общего образования. Еще одна немаловажная задача — формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. Этим мы тоже активно занимаемся и продолжим это делать.

лагерь «Глобус» принимает детей из разных регионов России

Фото: Максим Бороненко

Особенно остро стоит вопрос повышения рождаемости. Социальная политика города-героя всецело направлена на повышение доходов семей, улучшение их жилищных условий, а также совмещение работы с заботой о детях. Отмечу, что мы разрабатываем новую программу «Повышение рождаемости в муниципальном образовании город Новороссийск», планируем новые меры социальной поддержки семьи.

Будем развивать меры, стимулирующие рождение третьих и последующих детей. Целый ряд новых мероприятий, в том числе социальная реклама, будет направлен на повышение значимости института семьи и брака, укрепление традиционных семейных ценностей. А реализуемый уже четвертый год муниципальный проект «Многодетный Новороссийск» получит новое развитие.

Одним из приоритетных направлений работы остается здоровье населения и пропаганда здорового образа жизни. Новые проекты будут нацелены на повышение продолжительности жизни населения.

Реализация молодежной политики сфокусирована на патриотическом воспитании, развитии добровольчества и туризма, экстремальных видов спорта, организации досуга, развитии предпринимательства, трудоустройстве и профориентации молодежи, стимулировании молодежного самоуправления и т. д. Отдельным блоком идет индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними, антинаркотическая работа, профилактика экстремизма и терроризма и пр.

Основная цель молодежной политики сегодня — это создание максимального количества возможностей для самореализации молодых людей. В том числе и реализация проектных идей молодежи. Поэтому в план работы включаются инициативы, с которыми обращаются молодые люди в Молодежный центр, проекты — победители грантовых конкурсов и проекты — победители студенческого и молодежного инициативного бюджетирования. В этом году по поручению главы города финансирование увеличено и выделено по 1 млн руб. на каждое направление. Реализация студенческих проектов запланирована в новом учебном году.

Беседовала Наталья Решетняк

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