«Наша промышленность вопреки санкциям показывает рост»

Глава Новороссийска Андрей Кравченко
Фото: Виктор Логашев
Guide: Андрей Васильевич, наше прошлое большое интервью также вышло накануне Дня города. Каким был минувший год? Что стало крупнейшим событием этого периода?
Андрей Кравченко: Трудно сейчас выделить одно важное событие минувшего года. Вспоминается много ярких и значимых проектов, реализованных в разных отраслях, которые внесли положительные изменения в жизнь нашего города-героя.
Весной, например, мы открыли после реконструкции вторую очередь парка им. Фрунзе — радостное и долгожданное событие для горожан. Сегодня это, пожалуй, самая любимая у жителей и гостей локация, визитная карточка нашего города.
В этом году сразу три новых медучреждения открыли свои двери в пригороде Новороссийска: офис врача общей практики (ВОП) в Южной Озереевке и два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в селах Северная Озереевка и Васильевка. За участие в строительстве благодарю нашего давнего и надежного партнера АО «КТК-Р».
Водный центр «Посейдон» — первый в городе и в крае спортивный объект, построенный в рамках концессионного соглашения
Фото: Максим Бороненко
Открыли первый в городе и в крае спортивный объект, построенный в рамках концессионного соглашения. Это водный центр «Посейдон», услуги которого очень востребованы. Там сегодня занимаются плаванием и дети, и взрослые, в том числе воспитанники спортивных школ города на безвозмездной основе.
Отметили ярко и шумно 115-летие новороссийского футбола. Порадовали всех успехи нашего футбольного клуба «Черноморец», который в этом году триумфально вернулся в Первую лигу. А еще в Новороссийске появилась женская гандбольная команда «Черноморочка», которая в первом же сезоне стала победителем Высшей лиги. В этом огромная личная заслуга Сергея Николаевича Шишкарева и ГК «Дело».
G: Полтора года мы находимся под западными санкциями. Пострадала ли от этого промышленность Новороссийска?
А. К.: Наша промышленность вопреки западным санкциям показывает динамику роста. Об этом наглядно говорят цифры.
По итогам прошлого года доля промышленности в экономике Новороссийска увеличилась и стала составлять 11,5%. За 2022 год крупными и средними предприятиями промышленного комплекса отгружено продукции собственного производства, оказано услуг промышленного характера на сумму 66,9 млрд руб. (увеличение на 22,8%).
Доля промышленности в экономике Новороссийска за год увеличилась до 11,5%
Фото: Максим Бороненко
В обрабатывающих производствах значительный рост объемов отгруженной продукции отмечен в производстве цемента за счет обеспечения им застройщиков социальных объектов, а также в обработке древесины и производстве изделий из дерева, в производстве резиновых и пластмассовых изделий и бумажной продукции.
Наши цементные заводы ОАО «Новоросцемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ООО «Атакайцемент» входят в десятку крупнейших производителей края, обладают высокотехнологичным, ультрасовременным производством и обеспечивают выпуск более 8,5 млн тонн цемента в год.
За 2022 год предприятиям оказаны меры государственной поддержки в размере 72,25 млн руб.
«Более 80 млрд руб. инвестиций будет привлечено в экономику Новороссийска по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Считаю, это хороший результат. Подписано несколько важных для города соглашений»
G: Как бы вы сегодня охарактеризовали взаимоотношения администрации города с бизнесом?
А. К.: Это взаимоотношения, выстроенные на прямом открытом диалоге. Мы стараемся чаще встречаться с предпринимателями в различном формате, обсуждать наболевшие вопросы и вместе искать пути решения. Ежеквартально проводим Совет по малому и среднему предпринимательству, где рассматриваем и обсуждаем предпринимательские инициативы. Более трех лет работает муниципальный центр поддержки предпринимателей — «Единый бизнес-центр "Море"», где можно воспользоваться бесплатным коворкинг-центром.
Результат от этой работы есть. С 2022 года предпринимателям Новороссийска выдано займов на сумму более 63 млн руб. от Фонда микрофинансирования Краснодарского края. Хороший эффект дала работа по легализации бизнеса. С начала 2023 года число самозанятых новороссийцев выросло на 5595 человек. Также отмечается рост числа субъектов МСП на 312 единиц с начала года.
Ежегодно Новороссийск посещают более 1 млн туристов
Фото: Максим Бороненко
G: Какие новые инвестиционные проекты были запущены в Новороссийске в 2023 году, чего ждать в 2024-м?
А. К.: Более 80 млрд руб. инвестиций будет привлечено в экономику Новороссийска по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Считаю, это хороший результат. Подписано несколько важных для города соглашений, в том числе с участием администрации Краснодарского края, по строительству производственно-складских помещений, по созданию промышленного технопарка. В разработке находится сразу несколько значимых проектов в отраслях: сельское хозяйство, туризм, спорт, транспорт и логистика и др.
Группа компаний «Дело» намерена реализовать проекты по строительству и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры, оказывать благотворительную помощь детским и юношеским спортивным проектам и поддерживать массовый спорт, провести реконструкцию стадиона «Центральный». Компания намерена разработать мастер-план развития Новороссийска — стратегически важный для города документ, в котором будут учтены интересы всех жителей.
G: Будет ли в этом году принят новый генплан Новороссийска?
А. К.: Совместно с краевыми департаментами архитектуры и градостроительства и имущественных отношений уточняем границы особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, после чего будут приняты решения по границам населенных пунктов муниципального образования город-герой Новороссийск. Ставим перед собой задачу завершить принятие генерального плана в этом году.
В конце 2022 года заработал новый детский сад на 240 мест
Фото: Максим Бороненко
G: Какие жилищные проекты появятся в Новороссийске в ближайшие пять лет?
А. К.: В настоящее время строительство жилых домов на территории города возможно исключительно в рамках реализации договоров о комплексном развитии территории (КРТ) с учетом их обеспечения объектами социального, инженерного, транспортного назначения. Закон позволяет включать в проекты КРТ не отдельные дома, а целые территории. Причем не только новые, но и территории, предназначенные под снос и реконструкцию, не отвечающие современным требованиям,— аварийные, ветхие, морально устаревшие объекты капитального строительства.
У нас подписано два договора КРТ жилой застройки по инициативе правообладателя на территории общей площадью 64,6 га. В рамках реализации этих проектов будет возведено четыре детских сада, две школы, поликлиника, а также благоустроено два сквера. Реализация всех объектов в рамках договоров КРТ предусмотрена до 2027–2030 годов.
G: Какими темпами идет развитие социальной инфраструктуры?
А. К.: За два года у нас появились три новые школы. В 2022 году — школа на 1550 мест в Южном районе, в этом году мы завершили строительство и ввели в эксплуатацию новую школу на 1100 мест в 15-м микрорайоне и пристройку на 400 мест к школе №28 в селе Цемдолина. В конце 2022 года открыл свои двери новый детский сад на 240 мест по улице Южной, готовится к сдаче и второй детский сад в селе Борисовка. Открыли спортивный комплекс в селе Гайдук, там расположилась муниципальная спортивная школа «Факел». Завершается строительство зала единоборств. Объект рассчитан на единовременное занятие различными видами единоборств до 80 человек в смену. Готова к открытию Аллея спорта, которая объединит вокруг себя всех спортсменов города-героя. На аллее будут размещены не только лучшие спортивные результаты новороссийских спортсменов, но и герои спорта, прославляющие Новороссийск по всему миру.
В этом году в Южном районе города ввели в эксплуатацию новую школу на 1100 мест
Фото: Максим Бороненко
В рамках концессионных соглашений с ООО «ПроШкола» и национального проекта «Образование» продолжается строительство школы на 1100 мест в селе Цемдолина и школы на 1500 мест в Южном районе. В настоящее время еще ряд соцобъектов находится на стадии проектирования.
G: То, насколько жители довольны жизнью в Новороссийске, во многом зависит и от городской среды. Какие проекты по благоустройству предстоит реализовать в ближайшей перспективе?
А. К.: Планируем в течение двух лет благоустроить парк «Южные пруды», после реализации которого начнем проектирование реконструкции Октябрьской площади, это те объекты, которые стали победителями рейтингового голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Также Новороссийск участвует в программе «Пять шагов для городов». Программа работает с 2022 года. За это время мы многое сделали для создания благоприятной городской среды — обустроили карманные парки в разных районах города, площадки для экстремальных видов спорта и для выгула собак, в городе появились новые участки с зелеными насаждениями, арт-пространства, новый облик получают и фермерские ярмарки.
G: Не первый год в Новороссийске обсуждают транспортную реформу. Ее суть заключается в том, чтобы убрать с улиц города маршрутки и закупить больше троллейбусов и автобусов. Что мешает ее реализации?
А. К.: Все верно. Реализация комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения проходит поэтапно, в настоящее время она находится на стадии утверждения. Проведя необходимые исследования и изучив мнение пассажиров общественного транспорта, мы пришли к выводу, что эффективнее и комфортнее для граждан автобусы среднего и большого класса. Будем отдавать предпочтение именно им, а автобусы малого класса (маршрутки) будут осуществлять пассажирские перевозки на второстепенных улицах города. Переход планируется осуществить начиная с 2025 года, когда истекут сроки ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок.
По федеральной программе «Обновление подвижного состава» город приобрел пять новых автобусов
Фото: Максим Бороненко
По федеральной программе «Обновление подвижного состава» мы уже приобрели пять новых автобусов для города и планируем далее подавать заявки и участвовать в данной программе.
В перспективе до 2025 года предусмотрено открытие пяти новых троллейбусных маршрутов, благодаря которым будет обеспечено обслуживание муниципальным транспортом новых микрорайонов №15, 16, 16А, 17, а также социальных объектов, расположенных там.
Значительно улучшится транспортное сообщение между Восточным и Южным районами города, Приморским и Восточным районами, селами Владимировка, Гайдук и Центральным районом города.
За счет увеличения количества подвижного состава городского электрического транспорта планируется увеличение пассажиропотока до 5,8 млн пассажиров в год, против 4,3 млн перевезенных пассажиров по итогам 2022 года.
«Мы стараемся чаще встречаться с предпринимателями в различном формате, обсуждать наболевшие вопросы и вместе искать пути решения. Ежеквартально проводим Совет по малому и среднему предпринимательству, где рассматриваем и обсуждаем предпринимательские инициативы»
G: Этим летом вы лично контролировали качество работы общественного транспорта, добирались до работы на маршрутках. К каким выводам пришли?
А. К.: Не только я лично, но и мои заместители, главы внутригородских районов, сельских округов систематически продолжают осуществлять такие контрольные выезды, чтобы проверить, как соблюдаются права пассажиров в общественном транспорте Новороссийска. Уже сейчас видны изменения — перевозчики стали более ответственно подходить к своей работе, количество жалоб значительно сократилось. Мы провели детальный анализ всех выявленных проблемных вопросов и нарушений, принято решение об увеличении количества надземного транспорта и введении новых маршрутов. Проезд в общественном транспорте должен быть комфортным и безопасным для наших жителей, а потому работу в данном направлении обязательно продолжим.
G: Удалось ли в этом году городу справиться с какими-то из наболевших коммунальных проблем?
А. К.: Однозначно. За два года в результате выполненных работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения удалось обеспечить стабильным холодным водоснабжением порядка 20 тыс. жителей и увеличить среднюю продолжительность подачи воды на два часа.
Повысилось качество электроснабжения потребителей в сельских округах. За истекший период 2023 года проведен ремонт более чем 17,2 км сетей электроснабжения. Особое внимание уделяем подготовке к отопительному сезону. На обновление сетей основным поставщиком тепла (АТЭК) выделено на 29 млн руб. больше, чем в прошлом году, ведутся большие работы на сетях, ремонт и замена оборудования в котельных.
Не первый год выделяем средства на модернизацию систем ливнеотведения, на ремонт существующих ливневок и строительство новых систем. В этом году из городского бюджета направлены дополнительные средства в размере 77 млн руб. на решение этих задач. В общей сложности 36 объектов будут отремонтированы и построены в течение двух лет.
Для чистоты в нашем городе дополнительно выделяем более 70 млн руб. и в течение двух лет приобретем еще 16 единиц новой спецтехники.
Запустили муниципальную программу «Тротуары города», с 2023 года она включает 72 объекта — это наиболее проблемные участки. На сегодняшний день 14 улиц мы уже обеспечили комфортными, удобными и безопасными тротуарами. До конца 2025 года еще обустроим порядка 60 км пешеходных зон, что обеспечит безопасность жителей города-героя.
Новороссийск участвует в программе «Пять шагов для городов»
Фото: Максим Бороненко
Завершили реконструкцию очистных сооружений в селе Абрау-Дюрсо. На данный момент ведется подготовка к пусконаладочным работам. В работе — 19 объектов газоснабжения. Они затрагивают села Абрау-Дюрсо и Федотовка, Южный и Центральный районы Новороссийска.
Разработана и реализуется программа по ремонту и строительству новых детских площадок. Вместе с жителями обсуждаем места, где они особенно востребованы.
G: В этом году новороссийцы отмечают небывалое количество туристов в городе. Есть ли уже данные, какое количество отдыхающих посетило Новороссийск? И как вы оцениваете предварительные итоги турсезона?
А. К.: Новороссийск — город с героическим историческим прошлым и колоссальным туристским потенциалом. Ежегодно нас посещают более 1 млн туристов (в 2022-м — 1,33 млн человек), что для города, который не имеет официального статуса «город-курорт», является достаточно высоким показателем.
Несмотря на крайне высокий спрос на отдых в этом году, наш город может похвастаться адекватной ценовой политикой, увеличение стоимости в высокий сезон было в пределах 5–7%. Хозяйствующие субъекты, задействованные в туристской отрасли, подошли к сезону ответственно и качественно справляются с увеличенным потоком гостей.
G: В связи с этим намерен ли Новороссийск развивать свою туристическую привлекательность?
А. К.: Безусловно! Мы уже этим занимаемся, делая акцент на наши конкурентные преимущества. Запускаем объекты туристского показа, активно развиваем пляжную инфраструктуру, расширяем сеть экологических троп, создаем привлекательные локации и точки притяжения для туристов, которые можно посетить абсолютно бесплатно, проводим большое количество событийных мероприятий на любой вкус. В этом году в окрестностях Новороссийска появились два новых отеля повышенной комфортности.
Особенно популярны у нас сегодня такие направления, как агротуризм и энотуризм. В Новороссийске и его окрестностях работают 15 объектов агротуризма, в том числе два новых, открытых в этом году,— это «Усадьба Терзи» и усадьба «Шато Дюрсо». Эти объекты с начала года посетили уже почти 300 тыс. туристов.
Сейчас особое внимание уделено разработке мастер-плана туристской территории Абрау-Дюрсо в рамках взаимодействия с АО «Корпорация Туризм.РФ», муниципальным флагманским проектам (МФП) и участию в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Все это позволит в обозримом будущем значительно повысить комфорт, уровень и качество предоставляемых услуг, развивать перспективные направления: научно-познавательный туризм, активные виды туризма, новые точки притяжения туристов и др.
В этом году 328 детей участников СВО оздоровились в детских лагерях за счет бюджетных и благотворительных средств
Фото: Максим Бороненко
G: Как город поддерживает тех, кто отправился на СВО, и их семьи?
А. К.: Наряду с федеральными и краевыми на территории города действуют муниципальные меры поддержки для семей участников специальной военной операции. Это бесплатное горячее питание в школе, освобождение от родительской платы в детских садах, отсрочка уплаты арендной платы за муниципальное имущество. Бесплатным проездом в городском муниципальном транспорте могут воспользоваться члены семей мобилизованных граждан и добровольцев. За счет бюджетных и благотворительных средств в этом году 328 детей участников СВО посетили оздоровительные детские лагеря.
У нас в городе за каждой семьей участника СВО закреплен ответственный специалист от администрации внутригородского района, волонтер и специалист управления социальной защиты населения. По любому вопросу семья может обратиться к своим закрепленным специалистам. Мы оказываем им помощь по различным направлениям: юридическую, социальную, волонтерскую, консультационную; помогаем медикаментами, дровами и строительными материалами; оказываем содействие в ремонте домовладений и многое-многое другое.
За время проведения СВО собраны десятки миллионов рублей, передано более 100 тонн гуманитарных грузов от жителей, предпринимателей, благотворителей нашего города-героя. Большое спасибо общественникам и всем неравнодушным жителям, благодаря которым мы еженедельно отправляем машины с гуманитарной помощью.
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