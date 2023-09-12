«Наша промышленность вопреки санкциям показывает рост»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Новороссийска Андрей Кравченко

Фото: Виктор Логашев Глава Новороссийска Андрей Кравченко

Фото: Виктор Логашев

Guide: Андрей Васильевич, наше прошлое большое интервью также вышло накануне Дня города. Каким был минувший год? Что стало крупнейшим событием этого периода?

Андрей Кравченко: Трудно сейчас выделить одно важное событие минувшего года. Вспоминается много ярких и значимых проектов, реализованных в разных отраслях, которые внесли положительные изменения в жизнь нашего города-героя.

Весной, например, мы открыли после реконструкции вторую очередь парка им. Фрунзе — радостное и долгожданное событие для горожан. Сегодня это, пожалуй, самая любимая у жителей и гостей локация, визитная карточка нашего города.

В этом году сразу три новых медучреждения открыли свои двери в пригороде Новороссийска: офис врача общей практики (ВОП) в Южной Озереевке и два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в селах Северная Озереевка и Васильевка. За участие в строительстве благодарю нашего давнего и надежного партнера АО «КТК-Р».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водный центр «Посейдон» — первый в городе и в крае спортивный объект, построенный в рамках концессионного соглашения

Фото: Максим Бороненко Водный центр «Посейдон» — первый в городе и в крае спортивный объект, построенный в рамках концессионного соглашения

Фото: Максим Бороненко

Открыли первый в городе и в крае спортивный объект, построенный в рамках концессионного соглашения. Это водный центр «Посейдон», услуги которого очень востребованы. Там сегодня занимаются плаванием и дети, и взрослые, в том числе воспитанники спортивных школ города на безвозмездной основе.

Отметили ярко и шумно 115-летие новороссийского футбола. Порадовали всех успехи нашего футбольного клуба «Черноморец», который в этом году триумфально вернулся в Первую лигу. А еще в Новороссийске появилась женская гандбольная команда «Черноморочка», которая в первом же сезоне стала победителем Высшей лиги. В этом огромная личная заслуга Сергея Николаевича Шишкарева и ГК «Дело».

G: Полтора года мы находимся под западными санкциями. Пострадала ли от этого промышленность Новороссийска?

А. К.: Наша промышленность вопреки западным санкциям показывает динамику роста. Об этом наглядно говорят цифры.

По итогам прошлого года доля промышленности в экономике Новороссийска увеличилась и стала составлять 11,5%. За 2022 год крупными и средними предприятиями промышленного комплекса отгружено продукции собственного производства, оказано услуг промышленного характера на сумму 66,9 млрд руб. (увеличение на 22,8%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доля промышленности в экономике Новороссийска за год увеличилась до 11,5%

Фото: Максим Бороненко Доля промышленности в экономике Новороссийска за год увеличилась до 11,5%

Фото: Максим Бороненко

В обрабатывающих производствах значительный рост объемов отгруженной продукции отмечен в производстве цемента за счет обеспечения им застройщиков социальных объектов, а также в обработке древесины и производстве изделий из дерева, в производстве резиновых и пластмассовых изделий и бумажной продукции.

Наши цементные заводы ОАО «Новоросцемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ООО «Атакайцемент» входят в десятку крупнейших производителей края, обладают высокотехнологичным, ультрасовременным производством и обеспечивают выпуск более 8,5 млн тонн цемента в год.

За 2022 год предприятиям оказаны меры государственной поддержки в размере 72,25 млн руб.

«Более 80 млрд руб. инвестиций будет привлечено в экономику Новороссийска по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Считаю, это хороший результат. Подписано несколько важных для города соглашений»

G: Как бы вы сегодня охарактеризовали взаимоотношения администрации города с бизнесом?

А. К.: Это взаимоотношения, выстроенные на прямом открытом диалоге. Мы стараемся чаще встречаться с предпринимателями в различном формате, обсуждать наболевшие вопросы и вместе искать пути решения. Ежеквартально проводим Совет по малому и среднему предпринимательству, где рассматриваем и обсуждаем предпринимательские инициативы. Более трех лет работает муниципальный центр поддержки предпринимателей — «Единый бизнес-центр "Море"», где можно воспользоваться бесплатным коворкинг-центром.

Результат от этой работы есть. С 2022 года предпринимателям Новороссийска выдано займов на сумму более 63 млн руб. от Фонда микрофинансирования Краснодарского края. Хороший эффект дала работа по легализации бизнеса. С начала 2023 года число самозанятых новороссийцев выросло на 5595 человек. Также отмечается рост числа субъектов МСП на 312 единиц с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ежегодно Новороссийск посещают более 1 млн туристов

Фото: Максим Бороненко Ежегодно Новороссийск посещают более 1 млн туристов

Фото: Максим Бороненко

G: Какие новые инвестиционные проекты были запущены в Новороссийске в 2023 году, чего ждать в 2024-м?

А. К.: Более 80 млрд руб. инвестиций будет привлечено в экономику Новороссийска по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Считаю, это хороший результат. Подписано несколько важных для города соглашений, в том числе с участием администрации Краснодарского края, по строительству производственно-складских помещений, по созданию промышленного технопарка. В разработке находится сразу несколько значимых проектов в отраслях: сельское хозяйство, туризм, спорт, транспорт и логистика и др.

Группа компаний «Дело» намерена реализовать проекты по строительству и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры, оказывать благотворительную помощь детским и юношеским спортивным проектам и поддерживать массовый спорт, провести реконструкцию стадиона «Центральный». Компания намерена разработать мастер-план развития Новороссийска — стратегически важный для города документ, в котором будут учтены интересы всех жителей.

G: Будет ли в этом году принят новый генплан Новороссийска?

А. К.: Совместно с краевыми департаментами архитектуры и градостроительства и имущественных отношений уточняем границы особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, после чего будут приняты решения по границам населенных пунктов муниципального образования город-герой Новороссийск. Ставим перед собой задачу завершить принятие генерального плана в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В конце 2022 года заработал новый детский сад на 240 мест

Фото: Максим Бороненко В конце 2022 года заработал новый детский сад на 240 мест

Фото: Максим Бороненко

G: Какие жилищные проекты появятся в Новороссийске в ближайшие пять лет?

А. К.: В настоящее время строительство жилых домов на территории города возможно исключительно в рамках реализации договоров о комплексном развитии территории (КРТ) с учетом их обеспечения объектами социального, инженерного, транспортного назначения. Закон позволяет включать в проекты КРТ не отдельные дома, а целые территории. Причем не только новые, но и территории, предназначенные под снос и реконструкцию, не отвечающие современным требованиям,— аварийные, ветхие, морально устаревшие объекты капитального строительства.

У нас подписано два договора КРТ жилой застройки по инициативе правообладателя на территории общей площадью 64,6 га. В рамках реализации этих проектов будет возведено четыре детских сада, две школы, поликлиника, а также благоустроено два сквера. Реализация всех объектов в рамках договоров КРТ предусмотрена до 2027–2030 годов.

G: Какими темпами идет развитие социальной инфраструктуры?

А. К.: За два года у нас появились три новые школы. В 2022 году — школа на 1550 мест в Южном районе, в этом году мы завершили строительство и ввели в эксплуатацию новую школу на 1100 мест в 15-м микрорайоне и пристройку на 400 мест к школе №28 в селе Цемдолина. В конце 2022 года открыл свои двери новый детский сад на 240 мест по улице Южной, готовится к сдаче и второй детский сад в селе Борисовка. Открыли спортивный комплекс в селе Гайдук, там расположилась муниципальная спортивная школа «Факел». Завершается строительство зала единоборств. Объект рассчитан на единовременное занятие различными видами единоборств до 80 человек в смену. Готова к открытию Аллея спорта, которая объединит вокруг себя всех спортсменов города-героя. На аллее будут размещены не только лучшие спортивные результаты новороссийских спортсменов, но и герои спорта, прославляющие Новороссийск по всему миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году в Южном районе города ввели в эксплуатацию новую школу на 1100 мест

Фото: Максим Бороненко В этом году в Южном районе города ввели в эксплуатацию новую школу на 1100 мест

Фото: Максим Бороненко

В рамках концессионных соглашений с ООО «ПроШкола» и национального проекта «Образование» продолжается строительство школы на 1100 мест в селе Цемдолина и школы на 1500 мест в Южном районе. В настоящее время еще ряд соцобъектов находится на стадии проектирования.

G: То, насколько жители довольны жизнью в Новороссийске, во многом зависит и от городской среды. Какие проекты по благоустройству предстоит реализовать в ближайшей перспективе?

А. К.: Планируем в течение двух лет благоустроить парк «Южные пруды», после реализации которого начнем проектирование реконструкции Октябрьской площади, это те объекты, которые стали победителями рейтингового голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Также Новороссийск участвует в программе «Пять шагов для городов». Программа работает с 2022 года. За это время мы многое сделали для создания благоприятной городской среды — обустроили карманные парки в разных районах города, площадки для экстремальных видов спорта и для выгула собак, в городе появились новые участки с зелеными насаждениями, арт-пространства, новый облик получают и фермерские ярмарки.

G: Не первый год в Новороссийске обсуждают транспортную реформу. Ее суть заключается в том, чтобы убрать с улиц города маршрутки и закупить больше троллейбусов и автобусов. Что мешает ее реализации?

А. К.: Все верно. Реализация комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения проходит поэтапно, в настоящее время она находится на стадии утверждения. Проведя необходимые исследования и изучив мнение пассажиров общественного транспорта, мы пришли к выводу, что эффективнее и комфортнее для граждан автобусы среднего и большого класса. Будем отдавать предпочтение именно им, а автобусы малого класса (маршрутки) будут осуществлять пассажирские перевозки на второстепенных улицах города. Переход планируется осуществить начиная с 2025 года, когда истекут сроки ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По федеральной программе «Обновление подвижного состава» город приобрел пять новых автобусов

Фото: Максим Бороненко По федеральной программе «Обновление подвижного состава» город приобрел пять новых автобусов

Фото: Максим Бороненко

По федеральной программе «Обновление подвижного состава» мы уже приобрели пять новых автобусов для города и планируем далее подавать заявки и участвовать в данной программе.

В перспективе до 2025 года предусмотрено открытие пяти новых троллейбусных маршрутов, благодаря которым будет обеспечено обслуживание муниципальным транспортом новых микрорайонов №15, 16, 16А, 17, а также социальных объектов, расположенных там.

Значительно улучшится транспортное сообщение между Восточным и Южным районами города, Приморским и Восточным районами, селами Владимировка, Гайдук и Центральным районом города.

За счет увеличения количества подвижного состава городского электрического транспорта планируется увеличение пассажиропотока до 5,8 млн пассажиров в год, против 4,3 млн перевезенных пассажиров по итогам 2022 года.

«Мы стараемся чаще встречаться с предпринимателями в различном формате, обсуждать наболевшие вопросы и вместе искать пути решения. Ежеквартально проводим Совет по малому и среднему предпринимательству, где рассматриваем и обсуждаем предпринимательские инициативы»

G: Этим летом вы лично контролировали качество работы общественного транспорта, добирались до работы на маршрутках. К каким выводам пришли?

А. К.: Не только я лично, но и мои заместители, главы внутригородских районов, сельских округов систематически продолжают осуществлять такие контрольные выезды, чтобы проверить, как соблюдаются права пассажиров в общественном транспорте Новороссийска. Уже сейчас видны изменения — перевозчики стали более ответственно подходить к своей работе, количество жалоб значительно сократилось. Мы провели детальный анализ всех выявленных проблемных вопросов и нарушений, принято решение об увеличении количества надземного транспорта и введении новых маршрутов. Проезд в общественном транспорте должен быть комфортным и безопасным для наших жителей, а потому работу в данном направлении обязательно продолжим.

G: Удалось ли в этом году городу справиться с какими-то из наболевших коммунальных проблем?

А. К.: Однозначно. За два года в результате выполненных работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения удалось обеспечить стабильным холодным водоснабжением порядка 20 тыс. жителей и увеличить среднюю продолжительность подачи воды на два часа.

Повысилось качество электроснабжения потребителей в сельских округах. За истекший период 2023 года проведен ремонт более чем 17,2 км сетей электроснабжения. Особое внимание уделяем подготовке к отопительному сезону. На обновление сетей основным поставщиком тепла (АТЭК) выделено на 29 млн руб. больше, чем в прошлом году, ведутся большие работы на сетях, ремонт и замена оборудования в котельных.

Не первый год выделяем средства на модернизацию систем ливнеотведения, на ремонт существующих ливневок и строительство новых систем. В этом году из городского бюджета направлены дополнительные средства в размере 77 млн руб. на решение этих задач. В общей сложности 36 объектов будут отремонтированы и построены в течение двух лет.

Для чистоты в нашем городе дополнительно выделяем более 70 млн руб. и в течение двух лет приобретем еще 16 единиц новой спецтехники.

Запустили муниципальную программу «Тротуары города», с 2023 года она включает 72 объекта — это наиболее проблемные участки. На сегодняшний день 14 улиц мы уже обеспечили комфортными, удобными и безопасными тротуарами. До конца 2025 года еще обустроим порядка 60 км пешеходных зон, что обеспечит безопасность жителей города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новороссийск участвует в программе «Пять шагов для городов»

Фото: Максим Бороненко Новороссийск участвует в программе «Пять шагов для городов»

Фото: Максим Бороненко

Завершили реконструкцию очистных сооружений в селе Абрау-Дюрсо. На данный момент ведется подготовка к пусконаладочным работам. В работе — 19 объектов газоснабжения. Они затрагивают села Абрау-Дюрсо и Федотовка, Южный и Центральный районы Новороссийска.

Разработана и реализуется программа по ремонту и строительству новых детских площадок. Вместе с жителями обсуждаем места, где они особенно востребованы.

G: В этом году новороссийцы отмечают небывалое количество туристов в городе. Есть ли уже данные, какое количество отдыхающих посетило Новороссийск? И как вы оцениваете предварительные итоги турсезона?

А. К.: Новороссийск — город с героическим историческим прошлым и колоссальным туристским потенциалом. Ежегодно нас посещают более 1 млн туристов (в 2022-м — 1,33 млн человек), что для города, который не имеет официального статуса «город-курорт», является достаточно высоким показателем.

Несмотря на крайне высокий спрос на отдых в этом году, наш город может похвастаться адекватной ценовой политикой, увеличение стоимости в высокий сезон было в пределах 5–7%. Хозяйствующие субъекты, задействованные в туристской отрасли, подошли к сезону ответственно и качественно справляются с увеличенным потоком гостей.

G: В связи с этим намерен ли Новороссийск развивать свою туристическую привлекательность?

А. К.: Безусловно! Мы уже этим занимаемся, делая акцент на наши конкурентные преимущества. Запускаем объекты туристского показа, активно развиваем пляжную инфраструктуру, расширяем сеть экологических троп, создаем привлекательные локации и точки притяжения для туристов, которые можно посетить абсолютно бесплатно, проводим большое количество событийных мероприятий на любой вкус. В этом году в окрестностях Новороссийска появились два новых отеля повышенной комфортности.

Особенно популярны у нас сегодня такие направления, как агротуризм и энотуризм. В Новороссийске и его окрестностях работают 15 объектов агротуризма, в том числе два новых, открытых в этом году,— это «Усадьба Терзи» и усадьба «Шато Дюрсо». Эти объекты с начала года посетили уже почти 300 тыс. туристов.

Сейчас особое внимание уделено разработке мастер-плана туристской территории Абрау-Дюрсо в рамках взаимодействия с АО «Корпорация Туризм.РФ», муниципальным флагманским проектам (МФП) и участию в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Все это позволит в обозримом будущем значительно повысить комфорт, уровень и качество предоставляемых услуг, развивать перспективные направления: научно-познавательный туризм, активные виды туризма, новые точки притяжения туристов и др.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году 328 детей участников СВО оздоровились в детских лагерях за счет бюджетных и благотворительных средств

Фото: Максим Бороненко В этом году 328 детей участников СВО оздоровились в детских лагерях за счет бюджетных и благотворительных средств

Фото: Максим Бороненко

G: Как город поддерживает тех, кто отправился на СВО, и их семьи?

А. К.: Наряду с федеральными и краевыми на территории города действуют муниципальные меры поддержки для семей участников специальной военной операции. Это бесплатное горячее питание в школе, освобождение от родительской платы в детских садах, отсрочка уплаты арендной платы за муниципальное имущество. Бесплатным проездом в городском муниципальном транспорте могут воспользоваться члены семей мобилизованных граждан и добровольцев. За счет бюджетных и благотворительных средств в этом году 328 детей участников СВО посетили оздоровительные детские лагеря.

У нас в городе за каждой семьей участника СВО закреплен ответственный специалист от администрации внутригородского района, волонтер и специалист управления социальной защиты населения. По любому вопросу семья может обратиться к своим закрепленным специалистам. Мы оказываем им помощь по различным направлениям: юридическую, социальную, волонтерскую, консультационную; помогаем медикаментами, дровами и строительными материалами; оказываем содействие в ремонте домовладений и многое-многое другое.

За время проведения СВО собраны десятки миллионов рублей, передано более 100 тонн гуманитарных грузов от жителей, предпринимателей, благотворителей нашего города-героя. Большое спасибо общественникам и всем неравнодушным жителям, благодаря которым мы еженедельно отправляем машины с гуманитарной помощью.

Беседовала Наталья Решетняк

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