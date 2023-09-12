185 лет в цифрах

1853 человека составляло население Новороссийска в 1853 году
342 тыс. человек составляет численность Новороссийска в 2023 году
14 сентября 1973 года Новороссийску присвоено звание города-героя
24 июля 2007 года решением гордумы утвержден флаг Новороссийска
4 цементных завода действуют на территории Новороссийска
1961 га составляет площадь виноградных насаждений Новороссийска в 2023 году
1-е место в России по объему грузооборота занимает Новороссийский морской торговый порт
Более 850 тыс. туристов с начала 2023 года принял Новороссийск
На 13,5% выросла зарплата жителей Новороссийска в 2023 году
15 млрд руб. составил бюджет Новороссийска в 2023 году
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