185 лет в цифрах

Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ

1853 человека составляло население Новороссийска в 1853 году

Фото: Максим Бороненко

342 тыс. человек составляет численность Новороссийска в 2023 году

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

14 сентября 1973 года Новороссийску присвоено звание города-героя

Фото: администрация Новороссийска

24 июля 2007 года решением гордумы утвержден флаг Новороссийска

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

4 цементных завода действуют на территории Новороссийска

Фото: Максим Бороненко

1961 га составляет площадь виноградных насаждений Новороссийска в 2023 году

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

1-е место в России по объему грузооборота занимает Новороссийский морской торговый порт

Фото: Максим Бороненко

Более 850 тыс. туристов с начала 2023 года принял Новороссийск

Фото: Максим Бороненко

На 13,5% выросла зарплата жителей Новороссийска в 2023 году

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

15 млрд руб. составил бюджет Новороссийска в 2023 году

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