«Альфа-Капитал» получила отказ в разблокировке активов Euroclear

Управляющей компании «Альфа-Капитал» отказали в разблокировке активов клиентов в Euroclear. Такое решение приняло казначейство Бельгии. Об этом Frank Media сообщили в «Альфа-Капитал».

«На данном этапе рассмотрения одного из обращений УК "Альфа-Капитал", поданного в январе 2023 года по клиентским активам, заблокированным в Euroclear, в рамках общей лицензии, выпущенной в отношении НРД и Euroclear, Казначейство Бельгии отказалось одобрить разблокировку активов»,— сообщили в пресс-службе.

«Альфа-Капитал» подавала четыре обращения в Главное управление казначейства Бельгии и Министерство финансов Люксембурга, где находится еще один европейский депозитарий — Clearstream. Сейчас управляющая компания оспаривает решение казначейства Бельгии. Кроме того, она подала административную жалобу на отказ в разблокировке, документ также передан в Государственный совет Бельгии.

В августе отказ в разблокировке активов в Euroclear получили «Цифра брокер» и «Тинькофф Страхование».

Анастасия Ларина