Московское метро и МЦК будут работать ночью в день города

В ночь с 9 на 10 сентября московское метро и МЦК не будут прекращать работу в честь дня города, сообщил мэр Сергей Собянин. В обычном режиме продолжат работать 16 ночных маршрутов наземного транспорта, три из них — в круглосуточном режиме.

Господин Собянин написал в Telegram, что «поезда будут ходить без перерыва». На МЦК до 23:30 интервал движения составит 4 минуты, после — 8 минут. «Благодаря этому тысячи москвичей и гостей столицы могут строить свои планы, не думая о том, до какого времени работает транспорт»,— добавил господин Собянин.

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2023 году столице исполняется 876 лет. Празднования состоятся 9 и 10 сентября.

Леонид Уварчев