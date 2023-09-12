Новороссийск ищет обходы

Проектная документация первого этапа строительства Южного обхода Новороссийска получила положительное экспертное заключение. По другому ключевому проекту, призванному разгрузить город от транзитного транспортного трафика,— «Северный обход» — уже завершена проработка трассировки и идет активный поиск источников финансирования проектных работ. Эксперты расходятся в оценках проектов. Одни считают, что новые дороги кардинально ситуацию с трафиком в Новороссийске не изменят, другие уверяют, что разрабатываемые обходы способны отладить логистику, как минимум внутри города.

Ожидается, что Южный обход разгрузит от транспорта центр Новороссийска, а Северный — восточную часть

Фото: Максим Бороненко

Срежем путь на Юг

По данным новороссийской мэрии, проектная документация по I этапу строительства автомобильной дороги «Южный обход» получила положительное экспертное заключение. Стоимость реализации этого этапа составит 395,3 млн руб. В настоящее время власти города заняты оформлением правоустанавливающих документов на земельные участки, попадающие в зону строительства. Эту работу они планируют завершить до декабря текущего года. Вместе с тем в администрации сообщили, что досконально место прохождения всех участков автодороги, а следовательно, и общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ до конца еще не определены. Сейчас, чтобы определить оптимальную ось трассы, исключить прокладку маршрута через охраняемые природные территории и оптимизировать стоимость строительства, проводятся инженерно-геодезические изыскания всех этапов проекта. В администрации города уточнили, что к ноябрю уже получат технический отчет по результатам изысканий.

Автомобильная дорога «Южный обход» должна направить часть транспортного потока, движущегося по федеральной трассе А-290, в объезд центральной части Новороссийска в сторону Южного района города по его западным окраинам. Этот проект призван не только значительно снизить плотность движения в городской черте, но и соединить различные районы города.

Проектом предусмотрены пять очередей строительства. На I этапе будет построен участок от проспекта Дзержинского до ул. Шоссейная. На II этапе — от ул. Шоссейная до кладбища «Кабахаха», на III этапе — от кладбища «Кабахаха» до 13-го микрорайона, оттуда дорогу поведут до памятника Непокоренным (IV этап), и на завершающем этапе (V) будет организован съезд к автомобильной дороге А-290 в районе ул. Золотая Рыбка

Строительство Южного обхода предполагается начать от проспекта Дзержинского в продолжение улицы Хворостянского. Далее трасса пойдет через сельхозугодья в сторону кладбища «Кабахаха». Дорога предполагает съезды в поселок Цемдолина, села Васильевка и Борисовка. С федеральной трассой А-290 она должна соединиться в районе памятника Непокоренным. Общая протяженность составит 22,5 км. Предполагается, что магистральная автодорога будет построена в двух- и четырехполосном исполнении с линиями искусственного наружного освещения. Также планируется строительство двух мостов общей протяженностью 480 м. На пересечении с А-290 возведут транспортную эстакаду длиной 280 м. Кроме этого, строители должны сделать семь пересечений и съездов в другие районы города.

В поисках пути

Долгое время новороссийские власти в качестве ключевого проекта, позволяющего выводить транзитный транспорт через северные окраины города, рассматривали проект дороги «Цемдолина — Портовая». По нему пока продолжают работать, но дальнейшее решение по его реализации будет принято после получения заключения госэкспертизы. Его ожидают к началу сентября.

Также власти Новороссийска в настоящее время рассматривают возможность реализации проекта «Северный обход», который призван вывести трафик, идущий через Новороссийск, в сторону федеральной трассы М-4 «Дон» и далее — на Геленджик. Местные жители именно его предпочитают проекту «Цемдолина — Портовая». Соответствующую петицию в начале августа они публиковали на портале «Российская общественная инициатива» (РОИ).

Горожане отмечают, что проект «Цемдолина — Портовая», хотя и имеет определенные положительные стороны, все же кардинально не решает многих проблем, создавая при этом новые. Они обращают внимание на то, что эта дорога также будет проходить в черте города, вливаясь в городские перегруженные улицы. И при реализации этого проекта загазованность от работы транспорта в черте города не уменьшается.

В противовес этому они указывают на преимущества «дороги Гуленко», которую местные власти рассматривают как часть большого проекта «Северный обход». Эта дорога была предложена еще в 1995 году руководителем грузового терминала в поселке Верхнебаканский Александром Гуленко. Она должна проходить по Маркотхскому хребту и связывать терминал с портом. Александр Гуленко стал сам пробивать дорогу в горах, но в итоге, в том числе из-за отсутствия финансирования, стройка была остановлена.

В администрации Новороссийска «G» рассказали, что из двух проектов, решающих схожие задачи по разгрузке Восточного района, в настоящее время склоняются все-таки к Северному обходу, включающему в себя и «дорогу Гуленко».

Предварительно проект поделен на два этапа. I этап — от развязки в районе поселка Верхнебаканский до улицы Пограничная в Новороссийске. Его протяженность должна составить 16,6 км. Предполагается, что это будет двухполосная дорога. С нее планируется сделать три съезда к объектам промышленного комплекса и порта: в село Гайдук, а также на улицы Мефодиевская и Пограничная в самом Новороссийске. На II этапе предполагается строительство полотна протяженностью 25 км от ул. Пограничной до автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон» с выходом в районе села Виноградное.

В настоящий момент проработана трассировка прохождения этой автодороги, и власти ведут активный поиск источников финансирования проектных работ.

С Кабардинкой по-прежнему тихо

Уже более 20 лет обсуждается проект трассы «Краснодар — Абинск — Кабардинка». Она позволит «срезать» часть пути по трассе «Краснодар — Новороссийск» маршрутом через горы и выходом на поселок Кабардинка. Реализация этого проекта полностью выведет с существующей трассы А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» весь транспорт, движущийся в сторону Новороссийска, Геленджика и Сочи.

Ранее сообщалось, что трассу планировали начать от станицы Марьянской, вывести на начало дальнего юго-западного обхода Краснодара и привести в Абинск (I этап). На II этапе предполагалось соединить трассы А-146 и М-4 «Дон» через Главный Кавказский хребет. «Ъ-Кубань» рассказывал о том, что в 2018–2019 годах ГК «Российские автомобильные дороги» выполнила комплекс предпроектных работ по строительству данной автодороги. Однако за все эти годы на фактическую реализацию этого проекта выйти пока так и не получилось.

В администрации Кубани на вопрос об актуальном положении дел в отношении данного проекта «G» сообщили, что в настоящее время «согласовываются условия его финансирования и реализации».

Железным узлом

Наравне с проектами развития сети автомобильных дорог в настоящее время силами государственного заказчика ФКУ «Ространсмодернизация» реализуется и проект развития Новороссийского железнодорожного узла, рассчитанный на 2022–2024 годы.

Как рассказали «G» в пресс-службе учреждения, целью проекта является ликвидация узких мест на железнодорожных подходах к морским портам юга России, а также повышение надежности и эффективности транспортной системы за счет создания необходимых резервных мощностей по обработке грузов и совершенствования транспортной инфраструктуры Южного федерального округа.

Проект предусматривает строительство приемо-отправочного железнодорожного парка Б на 25 путей (между парком А и Цемесской рощей), вторых главных путей на участках блокпост Кирилловский — парк Нижний и блокпост Кирилловский — парк Б станции Новороссийск, возведение 20 искусственных сооружений и переустройство русла реки Цемес на протяжении 2,4 км. Сейчас строители ведут подготовительные работы.

В «Ространсмодернизации» уточнили, что в результате реализации данного проекта объем прибытия и отправки грузов железнодорожным транспортом в Новороссийске увеличится с 25,7 млн тонн в год до 43 млн тонн в год (на 17,3 млн тонн).

Эксперты считают, что для разгрузки транспортной системы Новороссийска Необходимо объединить ж/д вокзал и автостанцию

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Пришел логист и все раскритиковал

Управляющий партнер компании «Инфра проекты», занимающейся консалтингом, инжинирингом и управлением проектами в области мультимодальной логистики и транспортной инфраструктуры, Алексей Безбородов считает, что ставка на строительство Северного и Южного обходов кардинально проблемы Новороссийска как крупного логистического хаба не решит.

«Стратегическое видение всех этих проектов отталкивается от рельефа местности и существующей застройки, а не стоящих логистических задач. Если мы говорим о городе как о промышленно-логистическом центре, который создает огромное количество денег для себя, для края, для страны, то стратегию надо определять с учетом интересов и жителей, и промышленности, и логистики на 25–30 лет вперед. Сегодня, если говорить о грузовом трафике, здесь все находится на ручном управлении. Железная дорога даже с учетом двух тоннелей не решает проблему, потому что она выходит на Кубань, и на этом все заканчивается. Если мы берем грузовую логистику, у нас нет никаких перехватывающих мощностей ни для чего»,— говорит господин Безбородов.

Он отмечает, что любой правильно развивающийся порт должен быть обрамлен логистическими центрами. Терминал же, имеющийся в Цемдолине, крайне мал и не обеспечивает дальнейшее развитие Новороссийска и вывод из города избыточного трафика грузового автотранспорта.

«В целом нужно привести логистику в тылу к системному виду и сделать так, чтобы в итоге грузовые машины минимально ходили в порт. В идеале в Крымске, Абинске, Славянске-на-Кубани, Краснодаре должны быть крупные автомобильно-железнодорожные логистические центры со складами, возможностями затарки-растарки контейнеров и фур. Там нужно формировать шаттлы и с зерном, и с контейнерами и уже их по железной дороге загонять на портовые терминалы. А для развития терминалов, в свою очередь, нужно изыскать дополнительные земельные участки, то есть расчищать всю улицу Портовую, все тылы. А действующий железнодорожный вокзал нужно вообще выносить из огромной промзоны на въезд в район Цемдолины»,— считает эксперт.

В целом, полагает Алексей Безбородов, Новороссийск следовало бы заново перепланировать с учетом потребностей в более эффективном решении логистических задач, но делать это нужно совместно с крупнейшими холдингами, работающими в городе.

Выбить пробки

Главный архитектор Новороссийска Екатерина Степаненко согласна с тем, что вынос железнодорожного вокзала на окраину города и его увязка в единый хаб с автовокзалом была бы логичной. Бесспорно, оптимизация логистических схем на дальних подходах — это идеал, к которому нужно стремиться. Однако все эти проекты, реализация которых предусматривается не только в самом городе, но в принципе на территории региона, требуют серьезных инвестиций, и не только государственных, но и во многом частных, отмечает она.

Вместе с тем, по мнению архитектора, разрабатываемые муниципалитетом проекты обходов способны решить основные проблемы с трафиком в городе и отладить логистику, как минимум локально внутри него.

«Один только Южный обход очень сильно разгрузит центральные городские артерии — ул. Дзержинского, Анапское шоссе — и существенно упростит трафик в Приморском, Центральном и Южном районах города. Северный же обход — может решить проблему Восточного района. Но при этом я понимаю, что это весьма дорогой проект и сильно зависит от финансового обеспечения. Но, в принципе, полагаю, что и автодорога Цемдолина — Портовая, если заберет на себя весь грузовой транспорт, идущий в порт, сможет решить отчасти проблему с пробками в Восточном районе»,— добавляет она.

Михаил Волкодав

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