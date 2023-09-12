Город в смартфоне

Новороссийск вместе с Краснодаром и Сочи входит в Международный клуб устойчивых и умных городов (ISSCC). Три года назад в Новороссийске реализовали комплекс цифровых решений, который изменил повседневность. Значительная часть умных сервисов в Новороссийске разрабатывается и внедряется на базе центра МБУ «Безопасный город», который действует в городе-герое с 2009 года. На сегодняшний день здесь успешно функционируют сервис «Мой-Новороссийск.рф», «Система-112», информационная система для выявления налогооблагаемых объектов.



В Новороссийске запущен муниципальный флагманский проект «Умный город»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Цифровая зрелость

В 2018 году Новороссийск, Краснодар и Сочи вошли в федеральный проект «Умный город». Спустя год в Новороссийске был запущен муниципальный флагманский проект «Умный город». Это концепция интеграции сразу нескольких информационных и коммуникационных технологий для управления городским хозяйством. Накопленные данные в режиме реального времени от жителей и устройств обрабатываются и анализируются. В рамках реализации проекта в городе-герое заменены уличные фонари на энергосберегающие, заключен энергосервисный контракт, внедрена «Система-112», информационная система для выявления налогооблагаемых объектов, лабораторная информационная система, установлены умные остановки, скамейки, работающие на солнечной энергии.

«"Умный город" — это не только большой шаг вперед в развитии цифровых технологий. Технологии дают возможность быстро и эффективно решать вопросы во всех сферах жизни. Приоритетные цели проекта — эффективное использование имеющихся ресурсов, минимизация ошибок, обусловленных человеческим фактором, принятие решений на основе аналитических данных, повышение уровня безопасности населения. Снижение экономических и иных издержек, а также реализация задач цифровой трансформации экономики и муниципального управления, достижения показателей цифровой зрелости»,— комментирует исполняющий обязанности управляющего делами администрации Новороссийска Евгений Зурабян.

Жалобы пустили в онлайн

С 1 июня 2022 года в Новороссийске работает Единый городской информационный сервис «Мой-Новороссийск.рф». Сервис предлагает жителям актуальные уведомления о дорожных и коммунальных работах, а также оперативную обратную связь от городских служб. Кроме того, здесь можно принимать участие в опросах общественного мнения по приоритетным вопросам градостроительства и благоустройства города.

«"Мой-Новороссийск.рф" — современный инструмент для представления сложной технической информации жителям в интерактивной форме для управления городом и совместного создания комфортных условий для жителей и гостей города»,— отмечает Евгений Зурабян.

Благодаря сервису жители получают ответы на свои вопросы в день обращения. Заявки рассматриваются не более пяти дней. Кроме того, система позволяет контролировать и мониторить процесс приема и обработки сообщения, оценивать результат исполнения.

Власти Новороссийска отмечают, что для администрации города система «Мой-Новороссийск.рф» — это доступная аналитика сообщений по категориям, интерактивная «тепловая карта» сообщений для принятия оперативных решений.

«Умное ЖКХ — это оперативное исполнение заявок потребителей по устранению аварий, сокращение сроков устранения аварий, сокращение потерь коммунальных ресурсов, планирование и реализация мероприятий по их устранению. Полнота достоверной информации»,— добавил Евгений Зурабян.

На базе сервиса «Мой Новороссийск» проектируется внедрение робота-оператора, который поможет автоматизировать часть работы операторов. Робот сможет принимать звонки, а также вести диалог с жителями, фиксировать необходимую информацию в системе и отвечать на вопросы.

Дорожные сервисы

Для жителей Новороссийска также доступно приложение RuParking, с помощью которого можно пополнить лицевой счет и оплатить услугу парковки, не выходя из автомобиля. Администрирование парковочного пространства осуществляет МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог», все доходы поступают в бюджет города.

«Основными задачами проекта являются создание рациональной системы размещения парковочных мест, снижение количества нарушений правил парковки, повышение пропускной способности в центральной части города. Важно также сократить потоки личного автотранспорта, въезжающего в пределы платной зоны, и стимулировать использование альтернативных видов транспорта»,— комментирует Евгений Зурабян.

С помощью транспортной карты ООО «Электронный билет Кубани» жители Новороссийска могут оплатить проезд в общественном транспорте. С 2021 года в городе также работает программный комплекс «Ангел: Административная комиссия». Проект позволил автоматизировать деятельность административных комиссий и повысил дисциплину водителей.

Большой популярностью у жителей и гостей Новороссийска пользуется сервис проката велосипедов и электросамокатов «Шеринг».

Кроме того, в городе работает информационный портал «Бизнес Сфера», направленный на содействие малому и среднему бизнесу в сфере инвестиционных проектов, рассказывающий о мерах государственной поддержки и правилах ведения предпринимательской деятельности. Портал создан для поддержки предпринимательства на всех этапах развития бизнеса.

Кладбища оцифруют, деревья пересчитают

В 2023 году в Новороссийске провели конкурс на выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений на озелененных территориях. Цель проекта — реализация полномочий органов местного самоуправления в области организации благоустройства и создания безопасных условий проживания. Работы должны быть выполнены до конца 2024 года.

«Зеленые насаждения должны быть учтены — только так городские власти и уполномоченные органы смогут следить за их состоянием и своевременно разрабатывать меры по содержанию и развитию городского фонда зеленых насаждений. Для этих целей фактический землепользователь (арендатор, владелец) в обязательном порядке должен проводить инвентаризацию растительности на своем участке с последующим оформлением паспорта благоустройства»,— говорит Евгений Зурабян.

Проведен также конкурс на выполнение работ по проектированию Географической информационной системы по инвентаризации муниципального имущества (ГИСИМУ). В системе отразится проведение работ по инвентаризации, определению количественных и качественных характеристик системы наружного освещения, географической привязке, визуальному обследованию сетей наружного освещения с последующим внесением информационных данных в Цифровой двойник города.

Осенью 2023 года будет закончена первая часть инвентаризации трех городских кладбищ с последующей оцифровкой данных. Пользователи смогут найти данные о месте захоронения родственников, увидеть внешний вид памятника, схему расположения на кладбище. Оцифровка продолжится в 2024 году по остальным городским кладбищам.

Действует в Новороссийске также портал «Умный спорт», где собрана вся информация о секциях, тренерах, а также последние новости в сфере спортивной жизни города. Реализована возможность поиска тренера и подходящей тренировки, на портале уже зарегистрировано 125 тренеров по 34 видам спорта.

Умный город станет безопасным

Повышенное внимание вопросам цифровизации уделяется в Новороссийске с 2018 года, комментирует руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский.

В 2021 году Новороссийск вошел в топ-10 «умных» крупных городов России. Индекс IQ Новороссийска составил 71,48 балла из 120 возможных, напомнил эксперт.

«Одной из составляющих такой высокой оценки является сервис "Мой Новороссийск.рф". Я считаю хорошей особенностью, что в сервисе ведется привязка к конкретному адресу проживания жителя и оповещения, которые получает житель, касаются именно его района»,— отмечает Сергей Грабский.

Кроме того, он добавил, что Новороссийск представляет большой интерес для туристов и последующее его развитие стоит связать с безопасностью. Речь идет о программе «Безопасный город», увеличении количества камер и видеоаналитики, а также создании сервиса для туристов.

Тат Гаспарян

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