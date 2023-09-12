Некурортный курорт

С начала 2023 года в Новороссийске отдохнуло более 850 тыс. человек, что на 14% выше прошлогоднего показателя. Эксперты отмечают, что ставка на эногастрономический туризм была сделана правильно, а для дальнейшего развития туротрасли Новороссийску необходимо строить гостиницы премиум-класса.



Среднестатистический новороссийский турист — это мужчина или женщина в возрасте 25–35 лет

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Как отмечают в администрации Новороссийска, среднестатистический приезжий — это мужчина или женщина в возрасте 25–35 лет. В среднем они тратят 1,8 тыс. руб. в день, или 14 тыс. руб. за весь период пребывания.

«В 2022 году мы приняли 1 млн 336 тыс. человек, что для города, который не имеет официального статуса "город-курорт", является достаточно высоким показателем. В текущем году планируем принять не меньше 1,5 млн человек. Несмотря на крайне высокий спрос на отдых в этом году, наш город может похвастаться адекватной ценовой политикой. Рост средней стоимости отдыха в Новороссийске в высокий сезон составил 5–7%, в низкий сезон — 3–5%»,— рассказали в мэрии.

В туристическом кластере «Абрау-Дюрсо» отмечают заметный рост турпотока в последние два года. «Сейчас нас посещает около 500 тыс. гостей в год. Потенциал нашего курорта намного выше и оценивается экспертами в 1 млн туристов ежегодно, что претендует на крупный туристический кластер федерального значения»,— заявили в компании.

По словам заместителя генерального директора ООО «Шато Пино» Юлии Школьной, в 2022 году было отмечено снижение туристического потока в агротуристический кластер компании. «Это было вызвано тем, что после пандемии были открыты зарубежные направления, а аэропорты Анапы и Геленджика закрыты. Однако в 2023 году мы наблюдаем максимальный турпоток на нашем комплексе "Шато-Пино" за всю его историю»,— рассказала Юлия Школьная.

С другой стороны, в компании отмечают, что закрытие аэропортов все же оказывает влияние на туристический бизнес, в связи с этим компании пришлось несколько изменить свою маркетинговую стратегию и обратить большее внимание на жителей края.

«Звездный» дефицит

Однако, как отмечают опрошенные эксперты, для дальнейшего развития туристической отрасли необходимо строить отели премиум-сегмента. Сегодня в Новороссийске действуют 180 средств размещения с номерным фондом 4,8 тыс. номеров. Пятизвездочных отелей нет, а четырехзвездочных гостиниц всего пять (на 362 номера).

«Неудивительно, что многие в последние два-три года считают Новороссийск городом для бюджетного отдыха, здесь достаточно много "беззвездных" гостиниц. Однако начинают строиться отели и для более требовательных туристов, в том числе и четырехзвездочные. В этом году открылись бутик-отель с рестораном Pomido’r на девять номеров, гостиница с кафе-баром Chateau Durso»,— рассказала директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования Твил.ру Оксана Шустикова.

По данным сервиса, в августе средняя стоимость ночи бронирования в Новороссийске составляла 3450 руб., в Кабардинке — 4184 руб., а в Абрау-Дюрсо — 5748 руб.

«В принципе гостиниц в Новороссийске достаточно много, однако не хватает средств размещения премиум-сегмента. В числе объектов среднего и ниже среднего ценового сегмента — гостиницы "Новороссийск", "Бригантина", "Уют" и очень большое количество различных гостевых домов. Четырехзвездочных отелей очень мало. Нам не хватает хороших локальных отелей премиального сегмента. Ближайшие пятизвездочные отели находятся в Геленджике»,— рассказала Юлия Школьная.

В прошлом году на территории агротуристического комплекса «Шато-Пино» был открыт отель на 24 номера с террасами, он не имеет звездной квалификации, однако в компании его позиционируют как отель «четыре звезды». Также здесь принимает гостей коттедж на 10 мест. В «Шато-Пино» отмечают, что в сезон номерного фонда не хватает, однако строительство новых средств размещения в ближайших планах компании не значится.

Наиболее активно сегодня застраивается село Абрау-Дюрсо. В начале августа группа компаний «Абрау-Дюрсо» официально открыла четырехзвездочный отель Abrau Light Resort & SPA. Сумма инвестиций в проект не сообщалась. Семиэтажный отель расположен на берегу озера Абрау. Общий номерной фонд составляет 111 номеров различных категорий. Все они оснащены системами «умный дом» с голосовым помощником.

По словам бенефициара ПАО «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова, на момент открытия отеля была зафиксирована его стопроцентная загрузка.

Также в текущем году были открыты: гостиница с собственной винодельней Chateau Durso на семь номеров в хуторе Дюрсо; апарт-отель с рестораном «Берег моря», «три звезды», на 27 номеров в курортном селе Широкая Балка; гостиница с рестораном «Морис», «три звезды», на 29 номеров в непосредственной близости от городской набережной Новороссийска.

Притяжение кухни

«В развитии туристской отрасли мы делаем акцент на наши конкурентные преимущества. Запускаем новые отели повышенного комфорта и объекты туристского показа, особенно в сегменте агро- и энотуризма, активно развиваем пляжную инфраструктуру, расширяем сеть экологических троп. Также в Новороссийске проходит большое количество событийных мероприятий на любой вкус»,— рассказали в пресс-службе мэрии города.

Особенность Новороссийска — наличие сразу нескольких виноделен на территории города, каждая из которых организует экскурсии и предлагает гостям блюда из местных продуктов. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», агротуристические комплексы «Шато Пино», «Винотеррия», винодельни «Мысхако», имения «Сикоры», «Fervino/ФерВино», «Тристория» готовы предложить туристам свои уникальные программы, предназначенные для различного потребителя.

«Новороссийск стал негласным центром винного туризма. Здесь расположены замечательные винодельни. Кроме того, Новороссийск — идеальная отправная точка, откуда можно доехать до Геленджика и Анапы»,— рассказала Юлия Школьная.

По ее словам, туристы выбирают рестораны, в которых ярко выражены специалитеты, такие как блюда из черноморских морепродуктов или продукции местных фермеров. «Сильная сторона новороссийской кухни — большое количество местных продуктов, однако, например, хорошую рыбу сегодня достать непросто»,— пояснила Юлия Школьная.

Главный специалитет комплекса «Шато-Пино» — улитки. Это связано с тем, что у компании в Новороссийске есть несколько улиточных ферм, на которые организуются экскурсии. Туристы могут попробовать здесь, например, улиточный паштет и улиточное мороженое.

В комплексе Абрау-Дюрсо действуют сразу 11 ресторанов и кафе, некоторые из них имеют узкоспециализированную кухню. Например, «Империал» предлагает традиционные французские блюда, такие как суп буйабес по-марсельски, жареный ростбиф с маслом фуа-гра и другие, а «Вилла Роз» — кавказскую кухню.

В Новороссийске есть рестораны высокой кухни, и их число будет расти, если в город станут приезжать люди с «высоким вкусом», готовые за это платить, отметила Оксана Шустикова. «Энотуризм действительно играет огромную роль в развитии региона. Развивается сельский туризм, гостей водят на сыродельни, фермы, где можно подоить коз, попробовать молочную продукцию. В станице Раевской, где на ферме производится говядина Блэк ангус, кооперируются животноводы и виноделы. Как видите, регион может привлекать отдыхающих не только вином, но и едой»,— считает Оксана Шустикова.

Для развития гастрономического направления в Новороссийске проводится ряд специализированных фестивалей. Так, с 25 сентября по 1 октября в городе пройдет эногастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя». Праздник сбора урожая «Строптивый виноград» в сентябре организует агротуристический комплекс «Винотеррия». А в ноябре в городе пройдет традиционный гастрономический фестиваль «ХамсаФест».

Еще одно направление развития туротрасли — экотуризм. Новороссийск окружен невысокими горами, которые пока еще не исхожены туристами. В этом году в Абрау-Дюрсо появилось сразу пять новых экологических троп. В Шато-Пино также намерены развивать данное направление. «В следующем году мы планируем открыть несколько таких троп с посещением разных объектов, например, старой генуэзской крепости на вершине горы Амзай»,— заключила Юлия Школьная.

Андрей Ульченко

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