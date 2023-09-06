Назначен новый художественный руководитель челябинской филармонии

В Челябинской государственной филармонии назначен новый художественный руководитель. Это Ирина Головина, до последнего времени возглавлявшая отдел творческого планирования, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Прежний худрук – Владимир Ошеров стал музыкальным руководителем филармонии. Пост художественного руководителя он занимал более 15 лет.

Ирина Головина окончила Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского по специальности «фортепиано». Является опытным пианистом-концертмейстером и автором и музыкальным руководителем многих репертуарных концертных программ филармонии.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте