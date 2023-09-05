Летящей проходкой

До конца 2023 года АО «Моспроект-3» планирует запустить два тоннелепроходческих комплекса от Сенной площади до площади Свободы, на которых появятся две новые станции Автозаводской линии метро. Первый щит, названный «Владимиром», частично доставили в Нижний Новгород и смонтируют в ближайшие полтора месяца, в октябре-ноябре обещая начать проходку. Метростроителям предстоит пройти под землей около 1,5 км сложных грунтов, вынести сети в районе будущей станции «Оперный театр» и оборудовать стартовый котлован для третьего щита, который проложит два 700-метровых тоннеля от станции «Горьковская». Несмотря на выписанные подрядчику штрафы за просрочку работ, руководство заказчика утверждает, что работы идут в графике и отставаний по проекту нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метростроители начали монтировать первый щит на стартовом котловане

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Метростроители начали монтировать первый щит на стартовом котловане

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Директор Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода (ГУММиД) Андрей Левдиков и представители АО «Моспроект-3» презентовали журналистам тоннелепроходческий щит «Владимир», доставленный для подземной прокладки тоннелей от будущей станции метро «Сенная площадь» к станции «Оперный театр» на площади Свободы. Как писал «Ъ-Привожье», продление Автозаводской линии со строительством двух новых станций должно завершиться в конце 2025 года, стоимость работ составляет 35,5 млрд руб.

Директор по коммуникациям генподрядчика «Моспроект-3» Роман Зелиб рассказал, что компания весной закупила три щита для проходки тоннелей. Первый комплекс, доставленный в Нижний Новгород, планируется запустить в четвертом квартале, также до конца года планируется начать проходку второго тоннеля вторым щитом. Для монтажа оборудования первого щита метростроевцам потребовалось сооружать специальную площадку из 80 т металла и 300 куб. м бетона, способную выдержать подъемный кран, чтобы погрузить элементы щита в монтажную камеру глубиной 13 м. Эта площадка сейчас готова на 80%, уточнил господин Зелиб.

Начальник проходческого участка Юрий Сигунов добавил, что проходка тоннелей будет идти круглосуточно, а монтаж щита займет примерно полтора месяца.

«Остановки могут быть только техническими. Конструкция щита устроена как поезд: позади него будут расположены пять технологических тележек и транспортный мост, с их помощью грунт будет подниматься на поверхность», — сообщил господин Сигунов, добавив, что для проходки привлечены опытные специалисты, строившие метро в Москве и работавшие на тоннельных объектах в Сочи.

Первым стартовым котлованом для проходки изначально планировалась площадка на улице Горького в районе действующей станции «Горьковская». Однако подрядчик допустил просрочку с проектированием строительства, по разным этапам она составила до нескольких месяцев, а ГУММиД насчитал «Моспроекту-3» неустойку на 11 млн руб. Муниципальный заказчик признал, что задержка с проектированием отчасти была вызвана выносом большого количества инженерных сетей, в том числе неучтенных и требовавших корректировки проекта. В итоге на улице Горького сейчас завершается подготовка к разработке котлована, а на площади Свободы продолжается вынос коммуникаций.

Основной упор метростроевцы сделали на теплосетях, чтобы при их выносе из пятна застройки не допустить нарушений отопительного сезона, уточнил Андрей Левдиков.

Соответственно первой стартовой площадкой станет котлован на Сенной площади, куда четырьмя тралами доставили основные элементы щита диаметром свыше 6 м и длиной порядка 80 м.

Для доставки остальных элементов громоздкого механизма, который в собранном виде весит свыше 500 т., потребуется более сотни машин, сообщили в АО «Моспроект-3». «Локомотивная скорость щита составляет 250–300 м в месяц. Как быстро щит наберет эту скорость, зависит от состава пород. Щиты пойдут по достаточно сложным грунтам, это более 1,5 км мягкопластичных суглинков с прослоями тугопластичного суглинка, супеси и песка, а также глины с включениями щебня. На разных этапах скорость проходки будет разная», — пояснил Роман Зелиб. Первый тоннель пройдет под улицей Большая Печерская и улицей Горького, следом смонтированный щит начнет прокладывать параллельный тоннель до площади Свободы, а под улицей Родионова запланированы оборотные тупики. Максимальная глубина проходки — до 24 м — планируется в районе ТЦ «Шоколад», в остальных местах она не превысит 12 м.

Андрей Левдиков заявил, что все работы по строительству метро идут без отставаний. По поводу выписанных генподрядчику штрафов за просрочку он подчеркнул, что проектирование идет параллельно со строительством, а рестрикции — «нормальный процесс, и ничего страшного в этом нет».

«Проектирование и строительство в одном комплексе дает возможность маневрировать по срокам и видам работ. Мы сейчас идем в графике и никаких предпосылок для срыва сроков окончания работ и ввода объектов в эксплуатацию нет», — заверил директор ГУММиД. Что касается проходки тоннелей от станции «Горьковская» до станции «Оперный театр» длиной 700 м каждый, ее планируется осуществить третьим щитом, который дойдет до площади Свободы. Затем его разберут и вернут на площадку на улице Горького, где вновь смонтируют для проходки соседнего тоннеля.

Также «Моспроект-3» занят проработкой архитектурных обликов будущих станций метро: конструктив «Сенной» планируется начать возводить сразу после того, как в проходку тоннелей уйдут оба щита.

Владимир Зубарев