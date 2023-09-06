Елочные контракты — не игрушки

В Кировском райсуде Уфы, где состоялось заседание по уголовному делу в отношении экс-директора ГКУ «Хозяйственное управление» Алексея Аглисламова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при закупке пиксельных елок и новогодних украшений, допросили представителя потерпевшей стороны — учредителя ООО «Интерстрой» Станислава Тюхай-Липского. Отвечая на вопросы, он, в частности, пояснил, что компания могла бы участвовать в конкурентных торгах и исполнить контракт по меньшей цене. Следующее заседание пройдет 11 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Кировском райсуде Уфы, где слушается уголовное дело в отношении 42-летнего бывшего директора ГКУ «Хозяйственное управление» (входит в структуру управления делами главы Башкирии) Алексея Аглисламова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), допросили представителя потерпевшей стороны — владельца ООО «Интерстрой» Станислава Тюхай-Липского. Поскольку он живет в Санкт-Петербурге, допрос проходил по ВКС.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Алексей Аглисламов, по версии следствия, в ноябре 2019 года без проведения конкурса заключил госконтракт на изготовление пиксельных елок с ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком на сумму около 115 млн руб. Елки были установлены в девяти городах республики.

В 2020 году УФАС по Башкирии, рассмотрев жалобу «Интерстроя», установило, что контракт был заключен с нарушением закона и по завышенной цене. Антимонопольное ведомство обязало «Клирлайт Рус» вернуть 115 млн руб. в федеральный бюджет. Поставщик и «Хозяйственное управление» обращались в суд с просьбой признать решение и предписание антимонопольного ведомства незаконными, но безуспешно.

Алексей Аглисламов уволился из ГКУ в декабре прошлого года по собственному желанию. Вину он не признает.

ООО «Интерстрой», согласно «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в январе 2017 года в Санкт-Петербурге. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 744 тыс. руб. при выручке 38,7 млн руб.

Отвечая на вопросы старшего помощника прокурора Кировского района Артура Алимова, Станислав Тюхай-Липский рассказал, что с подсудимым не знаком. При этом он отметил, что «Хозяйственное управление» провело закупку у единственного поставщика, чем нарушало права «Интерстроя». Представитель прокуратуры поинтересовался у господина Тюхай-Липского, мог ли «Интерстрой» исполнить контракт дешевле, чем «Клирлайт Рус». «Разумеется, — ответил потерпевший. — Это же условие участия в конкурентной закупке».

Господин Тюхай-Липский отметил, что, узнав о заключении контракта с «Клирлайт Рус», «Интерстрой» подал в арбитражный суд Башкирии иск о признании госконтракта недействительным, но проиграл.

Далее к допросу приступила защита подсудимого. Отвечая на вопрос о том, имелись ли у «Интерстроя» технические, производственные и финансовые возможности исполнить в полном объеме вышеупомянутый госконтракт в кратчайшие сроки, то есть с середины октября до начала декабря 2019 года, Станислав Тюхай-Липский сказал следующее: «Почему бы и нет? Почему у компании-подрядчика, которая была выбрана единственным поставщиком, эти возможности были, а у нас нет?».

«Если вы утверждаете о наличии возможностей, — продолжил юрист, — поясните, пожалуйста, где бы вы собирались покупать конструкции и в какие сроки вы исполнили бы контракт?»

Станислав Тюхай-Липский пояснил, что, выиграв тендер, исполнил бы условия контракта в установленные сроки. Представитель подсудимого вновь попросил рассказать, каким бы способом «Интерстрой» выполнил работы. Станислав Тюхай-Липский сказал, что создал компанию для любой предпринимательской деятельности, которая могла приносить экономическую выгоду.

Следующее заседание суда назначено на 11 сентября.

Венера Хисамова