«Созвездие первых» выходит на берег

ООО «Созвездие первых», которое планирует построить на берегу озера Глубокое в Уфе круглогодичный оздоровительный центр Millennium Park Resort стоимостью около 110,5 млн руб., столкнулось с проблемой на старте реализации проекта. Права на земельный участок, предназначенный для строительства, предъявляет фан-клуб футбольного клуба «Уфа», который в 2020-2022 годах развивал прибрежную зону Глубокого. В конце мая арбитражный суд Башкирии наложил обеспечительные меры на участок. «Созвездие первых» пыталось отменить обременение, заявляя, что оно мешает реализации проекта, но суд не поддержал доводы инвестора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Шадиева, Коммерсантъ Фото: Екатерина Шадиева, Коммерсантъ

ООО «Созвездие первых» подало апелляционную жалобу на определение арбитражного суда Башкирии, который отказал компании в отмене обеспечительных мер на земельный участок площадью 5,2 га на берегу озера Глубокое в Уфе. В конце мая суд запретил республиканскому управлению Росреестра совершать регистрационные действия в отношении земельного участка, на котором компания анонсировала строительство круглогодичного оздоровительного центра Millennium Park Resort стоимостью 110,5 млн руб. В конце мая проект получил статус масштабного, что позволяет инвестору получить земельный участок в аренду без торгов.

Обеспечительные меры были приняты в рамках рассмотрения иска региональной общественной организации «Фанатский клуб футбольного клуба “Уфа” “Уфимская губерния”» к минземимуществу Башкирии о признании незаконным снятия с кадастрового учета земельного участка площадью 3 га на берегу Глубокого. Спорный участок был поставлен на кадастровый учет в ноябре 2020 года с видом разрешенного использования «для размещения детских и спортивных лагерей». В апреле текущего года, следует из материалов дела, участок был снят с кадастрового учета и включен в состав нового — площадью 5,2 га и с видом разрешенного использования «природно-познавательный туризм, туристическое обслуживание, благоустройство территории».

Представитель «Созвездия первых» в суде (компания участвует в судебном процессе в качестве третьего лица) заявил, что обеспечительные меры мешают реализации инвестиционного проекта. В настоящее время, отметил представитель компании, построен пирс стоимостью 3,2 млн руб., две бани (по 1,5 млн руб. каждая), три дома с верандами (9 млн руб.), строятся отель на 30 номеров (20 млн руб.), ресепшен и номера для сотрудников (4,5 млн руб.), бар на пляже (1,5 млн руб.), cat&dog house и фотостудии (1,5 млн руб.), выполнены ландшафтные работы пляжной зоны (1,5 млн руб.), павлинарий (400 тыс. руб.), два туалета (915 тыс. руб.). При этом обеспечительные меры могут помешать получению гранта на реализацию масштабного инвестиционного проекта. «В комиссии по рассмотрению заявок пояснили, что получение гранта невозможно при наличии запрета на регистрационные действия»,— сообщил он в суде. Без регистрации договора аренды невозможно подключение построенных деревянных домов к электроснабжению, и «в дождливое и холодное время все постройки сгниют».

Суд, отказывая в отмене обеспечительных мер, пришел к выводу, «что в случае удовлетворения требования непринятие именно этой меры затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта».

Андрей Никитин сообщил «Ъ-Уфа», что в декабре 2020 года управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы передало «Уфимской губернии» в пользование на пять лет 3 га на берегу Глубокого, где она организовала закрытую спортивную площадку с зоной воркаута, пляжного волейбола и платный пляж. В мае 2022 года администрация Демского района, по словам собеседника, предложила расширить территорию за счет футбольного поля и трассы для мотокросса. «В качестве инвесторов я предложил этот проект Евгении Машко, она с супругом, осмотрев территорию, от предложения отказалась,— рассказал Андрей Никитин. — Год спустя мне позвонили и сообщили, что на нашей территории сносят забор, установили охрану. Затем я узнал, что земельный участок, на котором мы размещались, сняли с кадастрового учета и присоединили к соседнему под проект Евгении Машко. Это стало причиной подачи иска».

Евгения Машко заявила «Ъ-Уфа», что намерена обратиться в правоохранительные органы по факту мошенничества и вымогательства со стороны Андрея Никитина. «Он хочет денег непонятно за что и в отместку тормозит приоритетный масштабный инвестпроект, — отметила Евгения Машко. — И как он может что-то предлагать, если земля ему не принадлежит? Сначала я защитила проект на инвестчасе в мэрии, а затем на инвестчасе у главы республики». Согласно подписанным соглашениям, мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства, «несмотря на препоны», отметила она. Получило ли «Созвездие первых» грант, о котором говорилось в суде, Евгения Машко сказать затруднилась.

Следующее судебное заседание по иску «Уфимской губернии» назначено на 26 сентября.

Булат Баширов