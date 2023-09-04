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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 4 сентября

Запоминающиеся кадры понедельника

Митинг учителей в Южной Корее, визит папы римского в Монголию и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Сеул, Южная Корея. Митинг учителей после нескольких случаев самоубийства преподавателей из-за психологического давления со стороны родителей учеников

Сеул, Южная Корея. Митинг учителей после нескольких случаев самоубийства преподавателей из-за психологического давления со стороны родителей учеников

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Улан-Батор, Монголия. Папа римский Франциск прибывает на торжественное открытие «Дома милосердия»

Улан-Батор, Монголия. Папа римский Франциск прибывает на торжественное открытие «Дома милосердия»

Фото: Reuters

Нью-Йорк, США. Люди танцуют на ежегодном Карибском фестивале в Бруклине

Нью-Йорк, США. Люди танцуют на ежегодном Карибском фестивале в Бруклине

Фото: Yuki Iwamura / AP

Гома, Конго. Байкеры призывают расследовать убийства граждан, погибших в ходе манифестаций против Миссии ООН

Гома, Конго. Байкеры призывают расследовать убийства граждан, погибших в ходе манифестаций против Миссии ООН

Фото: Reuters / Arlette Bashizi

Мюнхен, Германия. Экоактивисты выступают против изменения климата на международном автосалоне IAA Mobility

Мюнхен, Германия. Экоактивисты выступают против изменения климата на международном автосалоне IAA Mobility

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

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Сеул, Южная Корея. Митинг учителей после нескольких случаев самоубийства преподавателей из-за психологического давления со стороны родителей учеников

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Улан-Батор, Монголия. Папа римский Франциск прибывает на торжественное открытие «Дома милосердия»

Фото: Reuters

Нью-Йорк, США. Люди танцуют на ежегодном Карибском фестивале в Бруклине

Фото: Yuki Iwamura / AP

Гома, Конго. Байкеры призывают расследовать убийства граждан, погибших в ходе манифестаций против Миссии ООН

Фото: Reuters / Arlette Bashizi

Мюнхен, Германия. Экоактивисты выступают против изменения климата на международном автосалоне IAA Mobility

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

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