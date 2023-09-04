Фото дня: 4 сентября

Митинг учителей в Южной Корее, визит папы римского в Монголию и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сеул, Южная Корея. Митинг учителей после нескольких случаев самоубийства преподавателей из-за психологического давления со стороны родителей учеников Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Улан-Батор, Монголия. Папа римский Франциск прибывает на торжественное открытие «Дома милосердия» Фото: Reuters Нью-Йорк, США. Люди танцуют на ежегодном Карибском фестивале в Бруклине Фото: Yuki Iwamura / AP Гома, Конго. Байкеры призывают расследовать убийства граждан, погибших в ходе манифестаций против Миссии ООН Фото: Reuters / Arlette Bashizi Мюнхен, Германия. Экоактивисты выступают против изменения климата на международном автосалоне IAA Mobility Фото: Reuters / Angelika Warmuth Следующая фотография 1 / 5 Сеул, Южная Корея. Митинг учителей после нескольких случаев самоубийства преподавателей из-за психологического давления со стороны родителей учеников Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Улан-Батор, Монголия. Папа римский Франциск прибывает на торжественное открытие «Дома милосердия» Фото: Reuters Нью-Йорк, США. Люди танцуют на ежегодном Карибском фестивале в Бруклине Фото: Yuki Iwamura / AP Гома, Конго. Байкеры призывают расследовать убийства граждан, погибших в ходе манифестаций против Миссии ООН Фото: Reuters / Arlette Bashizi Мюнхен, Германия. Экоактивисты выступают против изменения климата на международном автосалоне IAA Mobility Фото: Reuters / Angelika Warmuth