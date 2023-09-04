Бывший глава краевого минкульта покинул Минэкономразвития РФ

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский уволился из Министерства экономического развития РФ. В федеральном министерстве эти сведения «Ъ-Прикамье» подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сам Вячеслав Торчинский на звонок не ответил. По данным «Ъ-Прикамье», господин Торчинский мог трудоустроиться на должность замдиректора Третьяковской художественной галереи (ТХГ). В пользу этих данных говорит тот факт, что на позиции замдиректора по просветительской деятельности ТХГ работает Татьяна Шершавицкая, которая прежде возглавляла департамент развития туризма в Минэке, но в марте 2023 года уволилась после трех месяцев работы. По сведениям «Ъ-Прикамье», Вячеслав Торчинский приходил работать заместителем директора департамента развития туризма Минэка РФ именно под ее подчинение, а в итоге ему пришлось работать с другим руководителем.

В декабре 2022 года господин Торчинский был назначен заместителем директора департамента развития туризма Минэка РФ. Ранее он работал министром культуры Прикамья с 2018-го по конец 2021 года. После этого в марте 2022 года он возглавил Самарский драматический театр, однако уже в начале июня покинул должность по собственному желанию. В начале октября экс-министр возглавил Пермский цирк, но уже в конце ноября покинул этот пост.