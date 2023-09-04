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Коммерсантъ FM
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The Art Newspaper Russia сменила владельца

Дмитрий Буткевич — о российском подразделении газеты

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о прежнем и новом издателе — Инне Баженовой и Ольге Ярутиной.

Основатель фонда In artibus Инна Баженова в 2021 году

Основатель фонда In artibus Инна Баженова в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Основатель фонда In artibus Инна Баженова в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В нашем арт-мире произошло очень важное событие — сменился владелец главного регулярного издания по искусству The Art Newspaper Russia. Газета, кстати, и это удивительно в наше-то время, по-прежнему выходит в бумажном виде 10 раз в году. «Толстушка». Это единственное — внимание — издание, профессионально пишущее об искусстве и музеях. Таковы реалии. Здесь переработали почти все мои коллеги арт-критики, начиная с 2012 года, когда ее по франшизе открыла в России Инна Баженова.

Инна из-под Нижнего, окончила факультет кибернетики в Нижегородском университете. Работала авиаинженером, затем ушла в бизнес. Увлеклась собирательством в 2005-м, а уже через шесть лет решила издавать газету об искусстве мирового уровня. Главным редактором — бессменным — стала Милена Орлова, моя давняя коллега еще по бумажному «Коммерсанту» начала 1990-х.

Первый номер The Art Newspaper Russia вышел в 2012-м, а в 2014-м Инна купила всю международную сеть этой газеты. Она была и, я надеюсь, останется публичным и очень милым в общении человеком. Я знаком с ее мужем Дмитрием и видел, наверное, всех их пятерых детей. Как заявила Баженова своей бывшей газете, теперь она сосредоточится «на деятельности московского фонда In artibus», который она также открыла в 2014-м.

Международная сеть The Art Newspaper тем временем перешла в собственность французов гонконгского происхождения. Ее купила группа AMTD во главе с доктором Эндрю Стивеном Юэнь Вейманом. Кстати, сразу вслед за покупкой L’Officiel. А новым издателем The Art Newspaper Russia стала некая Ольга Ярутина, которая, в отличие от предшественницы, совсем не публична. Ее газета пишет о ней, что она собирает русскую икону и увлекается современной иконописью.

Издатель The Art Newspaper Russia Ольга Ярутина

Издатель The Art Newspaper Russia Ольга Ярутина

Фото: Архив Ольги Ярутиной

Издатель The Art Newspaper Russia Ольга Ярутина

Фото: Архив Ольги Ярутиной

Мы обнаружили, что она пыталась быть современным художником и в 2019–2020 годах провела в галерее Fineart два концептуально социальных проекта «Эссе о свинье». А среди учрежденных ею фирм значится ООО «Арт-Профиль», зарегистрированное в Красногорске с целью «издания журналов и периодических изданий» 21 апреля нынешнего года.

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