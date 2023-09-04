В челябинском МУПе прошли обыски в рамках дела о мошенничестве

В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета РФ провели обыски в офисе муниципального унитарного предприятия (МУП) «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ). Следственные мероприятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах.

Обыски также прошли в ООО «Водоканалсистемы» и у его руководителя Павла Ефимова. В Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области уточняют, что уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено по материалам их проверки.

«Уголовное дело возбуждено третьим отделом по расследованию особо важных дел СКР по Челябинской области в отношении руководства ООО "Водоканалсистемы" и неустановленных сотрудников МУП ПОВВ по факту хищения денежных средств путем обмана, из корыстной заинтересованности»,— отмечают в КСП региона.

Источник «Ъ» поясняет, что уголовное дело связано с возможными махинациями с бюджетными деньгами. Как считают следователи, ООО «Водоканалсистемы» выступало подрядной организацией МУП ПОВВ. Компания не исполняла все обязательства по контрактам, при этом работы заказчик принимал как исполненные.

Михаил Бычков, Челябинск