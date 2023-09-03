Квартира народной артистки Юлии Рутберг ограблена в Москве

У народной артистки России Юлии Рутберг ограбили квартиру в Москве. Сама она в этот момент находилась на гастролях в Иркутске. По информации госагентства ТАСС, у нее украли драгоценности и деньги на несколько миллионов рублей.

Информацию об ограблении подтвердила сама артистка. «Я нахожусь в Иркутске, у меня пять часов разница, мне завтра вылетать решать проблемы, я сутки уже не спала»,— сказала госпожа Рутберг «РИА Новости».

Полиция начала проверку по факту происшествия, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, неизвестные, чтобы попасть в квартиру на площади Смоленской-Сенной, взломали замок. В полицию обратился сын артистки. В момент ограбления в доме никого не было.

Юлия Рутберг с 1988 года является актрисой театра им. Евгения Вахтангова. Снималась в фильмах «Похороны Сталина» (1990), «Расстанемся, пока хорошие» (1991), «Старые молодые люди» (1992), сериалах «Каменская» (1999), «Участок» (2003), «Не родись красивой» (2005–2006), «Мотыльки» (2013), «Икра» (2017–2018) и многих других.

Леонид Уварчев