Доходное неравенство проясняется

Росстат опубликовал первую оценку показателей расслоения доходов населения РФ по десятипроцентным группам. Она учитывает изменения соцвыплат и трудовых доходов и будет публиковаться ежеквартально. Это «позволит глубже и конкретнее видеть ситуацию с доходами прежде всего малообеспеченных групп населения и принимать адресные, максимально сфокусированные решения», поясняли в службе.

Серии начинаются со второго квартала 2022 года и заканчиваются вторым кварталом 2023 года. Реальные доходы первой группы, наименее обеспеченных 10% населения, за год выросли на 4,5%, пятой (средней группы) — на 5,1%, а десятой (наиболее обеспеченной группы) — на 5,9% (9,6 тыс., 33 тыс. и 145,2 тыс. руб. во втором квартале 2023 года соответственно). Разница в динамике доходов во многом объясняется разной базой второго квартала прошлого года — тогда доходы самых бедных в годовом выражении снизились лишь на 0,1%, средних — на 1%, а богатых — на 1,7%. Единственный же заметный сдвиг в структуре распределения за год обнаруживается между пятой (средней) и девятой и десятой группами — доля первой стала на 0,2 процентного пункта (п. п.) меньше, а каждой из двух последних на 0,1 п. п. больше (см. график).

Структура потребительских расходов децильных групп пока доступна лишь в годовом измерении и до 2022 года. За прошлый год на фоне снижения доходов, доступности товаров и роста цен доля трат на еду выросла во всех группах (в первой — на 0,5 п. п., до 48%, в пятой — на 0,1 п. п., до 40,5%, в десятой — на 0,8 п. п., до 20%), а на алкоголь, табак и наркотики — только у самых обеспеченных (на 0,4 п. п., до 2,4%). В тратах на еду заметен ожидаемый сдвиг расходов в первой и пятой группах (от мяса, фруктов и орехов к сахару и хлебу), а в десятой — только рост доли трат на первые. Снижение доли трат на одежу и обувь было повсеместным, но более заметным в десятой группе — на 0,5 п. п., до 6,4%. Вместе с этим в первой и пятой группах заметно экономили на коммунальных платежах, топливе, здравоохранении (в десятой — нет), но стали больше тратить на спорт, культуру, отдых, общепит, личную гигиену и соцзащиту. Доля же расходов на образование просела лишь у самой бедной группы населения (на 0,1 п. п., до 1,1%), в пятой и десятой группах она заметно росла — на 0,4 п. п., до 1,8%, и 0,5 п. п., до 1,3%, соответственно.

Артем Чугунов