Министр транспорта Хакасии арестован по делу о коррупции

Глава минтранса Хакасии Дмитрий Василиади взят под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание – лишение свободы на срок до 12 лет).

Дмитрий Василиади был назначен министром транспорта региона в январе 2020 года. Ранее он работал на руководящих должностях на Аскизской дистанции пути, затем на Красноярской железной дороге, занимал пост заместителя начальника Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Был депутатом Верховного совета Хакасии 6 созыва от «Единой России». Имеет почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Хакасия», награжден орденом «За заслуги перед Хакасией».

В 2021 году в Хакасии было возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя министра природных ресурсов республики Сергея Глушкова, подозреваемого в хищениях при ликвидации бюджетного учреждения. В том же году суд рассмотрел уголовное дело бывшего министра здравоохранения республики Владимира Костюша и его первого зама Александра Стреленко, которые обвинялись в незаконном использовании санитарной авиации. Экс-министру он назначил три года условно, замминистра — два года условно. Также в 2021 году был вынесен приговор Сергею Новикову, который совмещал пост замглавы республики с должностью министра строительства и ЖКХ. По версии следствия, Сергей Новиков вымогал у предпринимателя взятку в размере 12 млн руб. за заключение с его фирмой крупного госконтракта на строительство медучреждения.

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Оксана Павлова