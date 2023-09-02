Супруга Алексея Янина сообщила, что актер жив

Дарья Янина, жена российского актера Алексея Янина, о смерти которого сообщалось сегодня, 2 сентября, рассказала, что ее супруг жив. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации в коме.

«Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, оказалось ошибкой»,— написала Дарья Янина в Stories в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил телеканалу «РЕН ТВ», что в больнице не сообщали о смерти Алексея Янина. Позднее его супруга рассказала Telegram-каналу Baza, что информацию о смерти им по телефону сообщили ритуальные агенты .

О смерти 40-летнего артиста сегодня утром стало известно из сообщения пресс-службы Российского молодежного театра (РАМТ), где он работал с 2004 года. После заявления Дарьи Яниной РАМТ опубликовал новый пост, в котором извинился за публикацию недостоверной информации.

Алексей Янин играл в спектаклях РАМТа Карраско в «Дон Кихоте», Петра в «Бесах» и принца в «Золушке». Также он известен ролями в фильмах и сериалах «Клуб», «Универ», «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются». В 2015 году актер перенес инсульт, в результате которого оказался частично парализован.

Лусине Баласян