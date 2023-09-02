Дарья Касаткина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила Грет Миннен из Бельгии в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Касаткиной.

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Фото: Reuters Дарья Касаткина

Фото: Reuters

Матч продлился 1 час 29 минут. Россиянка взяла оба сета, реализовала три брейка.

26-летняя Касаткина занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Следующей ее соперницей станет белоруска Арина Соболенко. В последний раз Дарья Касаткина прошла в четвертый круг турнира в 2017 году.

Открытый чемпионат США по теннису (US Open) — один из четырех турниров Большого шлема, который ежегодно проводится в Нью-Йорке на кортах местного Национального теннисного центра. В 2023 году призовой фонд чемпионата составил рекордные $65 млн (в 2022-м — $60 млн).