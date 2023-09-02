«Грани.ру» объявило о приостановке работы

Издание «Грани.ру» сообщило о приостановке работы. В сообщении на сайте издания говорится, что перезапуск возможен только с новой командой и новой программой.

«Грани.ру» запустилось в декабре 2000 года. В марте 2014 года Роскомнадзор заблокировал издание «за призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несанкционированных властями публичных акциях».

В июне 2020 года Европейский суд по правам человека признал блокировку незаконной и присудил изданию компенсацию в размере €10 тыс.

Лусине Баласян