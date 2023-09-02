Экс-глава пермского «Мемориала» объявлен в федеральный розыск

Бывший руководитель «Пермского Мемориала» (внесен в реестр иностранных агентов, ликвидирован решением суда) Роберт Латыпов (признан иностранным агентом) объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилось в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. Первым на это обратил внимание портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», господин Латыпов объявлен в розыск по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на контрабанду части архива пермского отделения «Мемориала». По версии следствия, бывший председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов и Роберт Латыпов пытались вывезти документы в Германию. Эксперты считают, что архив представляет историческую и культурную ценность для региона. Господин Чернышов был задержан в Москве в середине мая. Несмотря на то, что он признал вину, 22 мая Ленинский суд Перми удовлетворил ходатайство следователя краевого УФСБ и отправил экс-председателя пермского «Центра исторической памяти» в СИЗО.