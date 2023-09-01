Спасатели не спаслись от приговора

Бывший заместитель министра ЧС Татарстана Ильхам Насибуллин признан виновным в мошенничестве, за что получил восемь с половиной лет лишения свободы. Согласно материалам уголовного дела, он и его сообщники создали в республике Общество добровольных спасателей (ОДС) и принуждали предприятия заключать с ним договоры. В итоге, как считает следствие, бюджет получил ущерб в 133 млн руб. Бывший чиновник свою вину не признал, заявив, что сидит «ни за что».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра ЧС Татарстана Ильхам Насибуллин

Фото: kzn.ru Бывший заместитель министра ЧС Татарстана Ильхам Насибуллин

Фото: kzn.ru

Бабушкинский суд Москвы в пятницу вынес приговор бывшему заместителю главы МЧС Татарстана Ильхаму Насибуллину. Он признан виновным по ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группе и с использованием служебного положения). Мужчине назначили восемь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Ильхам Насибуллин родился в 1962 году. Окончил Волгоградский государственный институт физической культуры и Казанский инновационный университет. Долгие годы работал в МВД, в том числе в управлении по охране объектов органов власти Татарстана. На службу в главное управление МЧС России по Татарстану перешел в 2008 году. Ильхам Насибуллин успел поработать заместителем начальника управления материально-технического обеспечения и главой отдела госинспекции по маломерным судам. В декабре 2014 года он получил должность заместителя министра ЧС. Одновременно он был руководителем государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба (ПСС) Республики Татарстан при МЧС РТ».

Уголовное дело, фигурантом которого стал Ильхам Насибуллин, возбудили еще в начале 2020 года. Следствие сообщало, что Ильхам Насибуллин и его сообщники «с целью систематического извлечения дохода с 2013 года по февраль 2020 года разработали и применили преступную схему». В том числе было учреждено ООО ОДС РТ, которое фактически дублировало функции государственной поисково-спасательной службы. В пресс-релизе суда оно называется «бизнес-клоном» государственной структуры. Клиентами ООО были крупные компании региона, в том числе ТГК-16, «Татхимфармпрепараты», Сетевая компания, ПАО «Туполев», а также особая экономическая зона «Алабуга».

По данным следствия, в МЧС «склоняли» предприятия к заключению договоров с этой фирмой, но к исполнению. привлекались сотрудники министерства.

В итоге для ООО ОДС РТ «были обеспечены условия, благоприятствующие извлечению прибыли»: в безвозмездное пользование было передано оборудование, материально-техническая база и кадровые ресурсы. Согласно материалам дела, компания ОДС РТ получила более 161,6 млн руб. дохода, в то время как ГКУ ПСС РТ «аналогичной прибыли не получило». Впоследствии сумма ущерба в уголовном деле была пересчитана и составила 133 млн руб.

Ильхама Насибуллина задержали в марте 2020, а затем по решению суда поместили в СИЗО. Также были задержаны директор ООО ОДС РТ Ленур Зинатуллин и его заместитель Ильнар Гимадиев. Суд в пятницу определил для них наказания. Зинатуллин получил семь с половиной лет колонии, а Гимадиев — шесть с половиной лет колонии общего режима. Оба были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сам Ильхам Насибуллин был признан виновным еще по одному эпизоду — о вымогательстве 1 млн руб. у матери бывшего директора ОДС РТ Марселя Закирова, который стал ключевым свидетелем по всему уголовному делу.

Бывший заместитель министра свою вину не признал.

Ильхам Насибуллин заявлял, что не оказывал покровительство ОДС РТ. При этом чиновник не исключил, что сотрудники МЧС действительно могли подрабатывать в коммерческих компаниях в свободное от основной службы время.

Защита руководителей ОДС РТ настаивала, что доход компания получала за реально оказанные услуги, которые не входили в компетенцию госструктур.

В последнем слове он заявил, что «всегда жил честно» и «вся республика понимает, что я здесь ни за что сижу». Мужчина также просил учесть свои заслуги в спасательных операциях после крушения теплохода «Булгария» в 2011 году и пожара в торговом центре «Адмирал» в Казани в 2015 году. Он вспоминал, как лично спас тонущего человека в озере Кабан в Казани, за что получил медаль «За спасение утопающих». Также у него есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Отметим, что прокуратура просила для Ильхама Насибуллина меньший срок — восемь лет колонии со штрафом 940 тыс. руб.

В 2021 году был задержан еще один заместитель главы МЧС Татарстана Олег Степущенко. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтракта на установку систем оповещения населения с ущербом 40 млн руб. Суд пока не вынес решение по этому делу.

Кирилл Антонов, Казань