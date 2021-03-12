Сирены оповестили об аресте

Суд в Казани поместил под домашний арест заместителя главы МЧС Татарстана Олега Степущенко, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями и растрате 56 млн руб., которые были выделены на комплексную систему экстренного оповещения населения в республике. Следствие считает, что он был в сговоре с подрядчиками, которые получили госконтракты. Господин Степущенко свою вину не признает. Год назад был задержан еще один заместитель министра ЧС республики — его обвинили в мошенничестве.

Приволжский райсуд Казани в пятницу отправил под домашний арест 52-летнего заместителя министра Татарстана по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Олега Степущенко. Следствие подозревает его по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

На судебном заседании следователь по расследованию особо важных дел Дмитрий Линевич сообщил, что в 2013–2019 годы МЧС Татарстана заключило госконтракты на сумму более 56,7 млн руб. с ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности» на монтаж речевых сиренных установок системы оповещения населения. Подрядчики нарушили техзадание, и в итоге комплексная система экстренного оповещения оказалась в нерабочем состоянии, отмечает следствие. Олег Степущенко и «иные неустановленные сотрудники МЧС РТ» данные работы приняли.

В СКР считают, что заместитель министра и подрядчики были в сговоре, поскольку в одной из фирм работает сын господина Степущенко.

В результате, как настаивает следствие, полученные за работы деньги были похищены.

Представитель СКР просил суд заключить высокопоставленного чиновника под стражу. Дмитрий Линевич предположил, что господин Степущенко может воспрепятствовать расследованию, уничтожить или скрыть доказательства. Следователь напомнил, что чиновник долгие годы работал в МВД (с 2003 года возглавлял экспертно-криминалистический центр, в 2009 году — заместитель министра внутренних дел—начальник штаба МВД, в 2011–2012 годах был заместителем начальника полиции в республике). Таким образом у Олега Степущенко сохранились «неформальные связи» в правоохранительных органах, указал следователь.

Господин Линевич также сообщил, что у Олега Степущенко есть родственники за границей (дочь работает в Швейцарии, но со слов членов семьи имеет гражданство РФ). Он заключил, что заместитель министра «на свободе представляет особую опасность для общества и нуждается в изоляции».

Вместе с тем господин Степущенко свою вину не признал.

«Я исполнял свои прямые функциональные обязанности, никаких умыслов у меня не было»,— заявил замминистра в суде.

Он сообщил, что основные торги на установку сирен прошли еще в 2013 году «согласно закону». При этом «любая техника ломается», и в начале нынешнего года не удалось запустить 35 из 190 сирен из командного центра в Казани, отметил чиновник. Вместе с тем, по его словам, министерство проводит техническое обслуживание установок. Господин Степущенко также заявил, что «физически не мог объехать» все установки в республике: работы принимали в том числе главы муниципальных районов.

Защита чиновника также обратила внимание, что у следствия нет данных, что Олег Степущенко лично получил деньги, которые были перечислены подрядчикам. Также они обратили внимание, что чиновник никак не пытался препятствовать расследованию, а его загранпаспорт находится в отделе кадров МЧС Татарстана (так как чиновник имеет допуск к гостайне, загранпаспорт ему выдают только на время туристических поездок).

В защиту Олега Степущенко выступила его супруга, которая заверила, что никакой финансовой выгоды семья не получала, указав, что зарплата заместителя министра и так «достойная».

Отметим, что согласно официальной декларации семья в прошлом году заработала почти 11,5 млн руб. (однако в эту сумму были включены доходы от продажи квартиры и двух автомобилей). Год назад доход семьи составлял 2,7 млн руб. У супругов есть жилой дом, земельный участок, гараж и два BMW. Супруга заявила, что для Олега Степущенко всегда была важна «честь и работа», рассказав суду о том, как семья долгие годы работала в интересах страны и республики. Чиновник во время выступления жены расплакался.

Вместе с тем прокуратура также настаивала на заключении чиновника под стражу. Сам Олег Степущенко в прениях просил, чтобы его заключили под домашний арест. «Ну какую опасность для государства я представляю?» — удивился он.

Судья согласился, что следствие не предоставило убедительных доказательств того, что Олег Степущенко должен находиться только под стражей, а также учел, что у подозреваемого есть проблемы со здоровьем.

В итоге суд отправил господина Степущенко под домашний арест до 10 мая. Ему нельзя покидать свой дом в селе Высокая гора, а также с кем-либо общаться, кроме следствия и защитников.

Отметим, что год назад по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) был арестован еще один заместитель министра чрезвычайных ситуаций Татарстана — Ильхам Насибуллин. Следствие утверждает, что он участвовал в создании организации «ОДС РТ», дублировавшей функции поисково-спасательной службы МЧС. При этом фирма, по версии следователей, работала с крупными нефтегазовыми компаниями Татарстана и отбирала клиентов у ведомства. В итоге «ОДС РТ» получила свыше 161 млн руб. дохода. В октябре нынешнего года у господина Насибуллина истек срок контракта, и его уволили из МЧС.

Кирилл Антонов, Казань