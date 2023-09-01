В Балашове будут судить обвиняемого в гибели ребенка под бетонной плитой

Следователи Балашова Саратовской области закончили расследование дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ) в отношении 69-летнего местного жителя. Мужчину считают виновным в гибели ребенка под бетонной плитой, напомнили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, 28 мая восьмилетний мальчик гулял возле неогороженного строительного участка — обвиняемый строил гараж. «Из-за отсутствия предусмотренных законом ограждений (ребенок — „Ъ“) упал на бетонную плиту, ударившись головой, после чего находящаяся рядом плита придавила его голову», — мальчик скончался на месте.

Следователи собрали доказательства и передали дело вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением в суд.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.