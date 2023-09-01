В центре Казани сбили регулировавшего движение для проезда кортежа Минниханова сотрудника ДПС

В центре Казани был сбит инспектор ДПС, который регулировал движение для проезда кортежа главы Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным источника, господин Минниханов ехал накануне из спа-комплекса «Лучано» к себе домой на Федосеевскую улицу. Для проезда его кортежа на пути поставили сотрудников ГИБДД, чтобы они остановили движение и глава республики свободно проехал по дороге. Само ДТП произошло на перекрестке улиц Пушкина и Островского. Сотрудник ГИБДД планировал остановить поток машин, но один из водителей на большой скорости совершил наезд на полицейского.

В результате сотрудник полиции получил открытый перелом ноги и лобной кости. Его госпитализировали в седьмую горбольницу, где он был прооперирован. По неофициальным данным, сейчас он находится в коме.

"Ъ-Казань"