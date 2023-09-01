Сочи и Турция вписались в бюджет

Самым популярным направлением для отдыха в летний период у уральцев стала Турция, несмотря на резкий скачок цен в начале сезона. Среди зарубежных направлений интерес вырос к Казахстану и Армении, среди российских — традиционно лидируют Сочи и Калининградская область. Впрочем, по оценкам экспертов, турпоток с Урала уменьшился на 30%. На осенний период участники рынка ждут открытия новых азиатских направлений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отдыхающие на пляже в Сиде.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Отдыхающие на пляже в Сиде.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прошедший летний сезон для уральских туристов может запомниться «абсолютно высокими ценами» на старте по турецкому направлению, считает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Совершенно очевидно цены были завышены на фоне искусственного ажиотажа. И абсолютно таким же снижением запомнится во второй половине июля и в августе»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Мальцев. В целом, по данным экспертов, турпоток снизился на 30%, по отношению к прошлому году, но популярность турецкого направления сохранилась.

«Практически весь поток зарубежного отдыха на себя взяла эта страна. Потому что даже при общем повышении цен, отдых здесь комфортный, качественный. У нас практически исчезли все экскурсионные туры и вся Европа. Поэтому основной поток был в Турцию, а также за счет прямых рейсов — в Египет и ОАЭ»,— рассказала директор турфирмы «Пангея» Анастасия Ермолаева. Она также отметила, что в среднем десятидневный отдых в Турции обходился в районе 100 тыс. руб. на человека и не дешевле 70 тыс. руб.

По данным «Анекс тур», средний чек в Турцию составляет 2370 у.е. (по курсу $95 составляет около 225 тыс. руб.), в Египет — 2030 у.е., в ОАЭ — 1780 у.е., в Казахстан — 2270 у.е.

По данным сервиса авиабронирований OneTwoTrip на лето 2023 года, среди зарубежных направлений наибольшей популярностью у уральцев пользовался Ереван. На столицу Армении пришлось 18,5% авиазаказов, что на 12,3% меньше, чем год назад. Билет в одну сторону стоил порядка 15 тыс. руб., а номер в отеле — 8 тыс. руб. за ночь.

Следом идут Астана (Казахстан), доля которой выросла на 87,2% и составила 14,6% (билет — 11 тыс. руб., ночь — 6,8 тыс. руб.), и Душанбе (билет — 12 тыс. руб., ночь — 10 тыс. руб.). В популярные направления, по данным сервиса, вошли Анталья (7,5%) и Баку (7,1%), спрос на которые вырос более чем в два раза. Перелет на турецкий курорт обходился примерно в 16 тыс. руб., а в столицу Азербайджана — 18 тыс. руб.

«Если в доковидное время у нас 85% продаж приходилось на зарубежные туры, а 15% на Россию, то сейчас 50% на 50%. Из российских направлений я бы отметил Дагестан, рейсы в Махачкалу пользуются популярностью. Ну, и естественно Сочи»,— рассказал «Ъ-Урал» руководитель компании «Тур24» Максим Костенков.

Михаил Мальцев отметил стабильный интерес туристов к Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Минеральным Водам. Господин Мальцев добавил, что наблюдалась высокая загрузка на курортах Калининградской области. «Туроператоры продают уже частный сектор, чего ранее они себе не позволяли»,— указал он.

По данным OneTwoTrip, жители Урала чаще всего летали в Москву: на столицу пришлось 47,4% заказов, однако в сравнении с прошлым годом их доля снизилась на 6,9%. Средняя стоимость забронированного билета в одну сторону составила 5,5 тыс. руб., а ночь в отеле обходилась порядка 6 тыс. руб. На втором месте оказался Санкт-Петербург (15,5% заказов). Спрос на полеты в Северную столицу стал ниже на 29,5%. Перелет обходился в среднем в 7 тыс. руб., как и гостиничный номер.

Третью строчку занял Сочи с долей 12,3% (на 18,3% больше, чем летом 2022 года). Стоимость билета на популярный отечественный курорт обходился в 9,5 тыс. руб., ночь в отеле — 7,5 тыс. руб. Замыкают пятерку Минеральные Воды и Казань. Их популярность выросла в 2 и 4,5 раза соответственно.

Эксперты отмечают, что на текущий момент половина путешественников (50,6%) оформляют авиабилеты за 8–30 дней до вылета, еще 40,6% — за неделю до отправления и лишь 8,8% — за два–три месяца до рейса.

На осенний период эксперты ждут открытия рейсов на Гоа (Индия) и надеются на запуск рейсов в Китай и во Вьетнам. «Набирает популярность островной отдых. С октября появляются прямые рейсы в Абу-Даби, на Шри-Ланку, увеличивается частота полетов в Таиланд. Из Москвы появляются такие экзотические направления, как Маврикий в рамках блочной программы, то есть с фиксированной ценой»,— рассказала госпожа Ермолаева.

Мария Игнатова, Софья Ерюжева