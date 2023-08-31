Jaecoo раскрыл информацию о кроссовере J7 для России

Бренд Jaecoo, который выйдет на российский рынок осенью 2023 года, раскрыл информацию о первой модели марки — кроссовере J7.

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Новинка получит 186-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, передний или полный привод. Модель предложат в четырех комплектациях — Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme. Полный привод будет доступен в комплектации Active и Supreme.

В зависимости от уровня оснащения, Jaecoo J7 будет иметь круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении, помощи при экстренном торможении, в том числе при движении задним ходом, а также функции распознавания дорожных знаков, удержания автомобиля в полосе следования и оповещения о его выезде за пределы разметки и другое оборудование.

Детальная информация об оснащении, а также стоимости Jaecoo J7 будет раскрыта ближе к старту продаж, намеченному на сентябрь. Напомним, ранее было подтверждено, что автомобили Jaecoo будут представлены в 120 шоу-румах (в 100 совместных дилерских центрах Omoda и Jaecoo и 20 самостоятельных автосалонах Jaecoo) на российском рынке.

Максим Вершинин

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