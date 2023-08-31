Казанский аэропорт принял восемь рейсов из Москвы из-за атаки беспилотника

Аэропорт Казани 31 августа принял сразу восемь самолетов, которые должны были сесть в Москве. Причиной стало временное ограничение работы Домодедово и Внуково из-за атаки беспилотника. Об этом сообщает «РИА Новости»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, беспилотник, который летел в столицу, был уничтожен в Воскресенском районе под Москвой. В результате погибших и пострадавших нет. Однако аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимали самолеты.

Всего Казань приняла восемь самолетов. Это рейсы из Абакана, Екатеринбурга, Кемерово, Кургана, Новосибирска и Ургенча, а также два рейса из Омска.

Позже всех пассажиров пообещали доставить в Москву, а суда заправить топливом. Комментарий у пресс-службы казанского аэропорта получить по этому поводу не удалось.

"Ъ-Казань"