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Николай Приставка покидает УФНС по Воронежской области

Руководитель управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Воронежской области Николай Приставка может покинуть пост после неполных четырех лет работы. По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, управленец уже сообщил об увольнении своим подчиненным. Собеседники «Ъ-Черноземье» называют его последним рабочим днем 8 сентября. Сам Николай Приставка пообещал «Ъ-Черноземье» подробно прокомментировать грядущие кадровые изменения в управлении и его личные планы в ближайшей перспективе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После отставки чиновник может вернуться в Крым, где работал до назначения в Воронеж. По данным «Ъ-Черноземье», он намерен перейти из фискальной системы в исполнительную власть и занять один из постов в правительстве Севастополя. Данных о кандидатурах на пост главы УФНС у источников «Ъ-Черноземье» пока нет. Исполнять обязанности руководителя после ухода Николая Приставки будет его заместитель Наталья Харченко.

Николай Приставка был назначен руководителем воронежского УФНС в декабре 2019 года. Он родился 19 января 1967 года в городе Чулым Новосибирской области. В 1990 году окончил Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит». Карьеру в налоговых органах начал в том же году с должности инспектора по Заельцовскому району Новосибирска. В 1993-м был повышен до заместителя начальника инспекции по тому этому району. С 2004 по 2014 годы возглавлял межрайонную инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам Новосибирской области. В мае 2014-го после присоединения Крыма к РФ был назначен руководителем управления ФНС по Севастополю, в этой должности он трудился до переезда в Воронеж.

По данным УФНС, по итогам 2022 года в консолидированный бюджет РФ из Воронежской области поступило 193 млрд руб. налогов. По сравнению с 2021 годом поступления выросли на 13%. Более актуальные данные пока не раскрывались. Данные об исполнении бюджетов регионов, в том числе о динамике налоговых поступлений по отдельным статьям, Федеральное казначейство РФ перестало публиковать весной 2022 года из-за «риска санкций».

Сергей Калашников

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