Возбуждено дело мошенничестве с лечением онкобольных в частной медклинике Томска

Томское управление Следственного комитета России (СКР) по материалам ФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве с лечением онкобольных в частной медклинике. Как рассказали в следственном ведомстве, в качестве обвиняемых по делу проходят директор клиники, главврач и врач-онколог. Они заключены под стражу.

Согласно материалам дела, врач-онколог подготовил счета на оплату медицинской помощи, оказанной пациентам. В них же он включил медуслуги, которые медучреждение не оказало из-за отсутствия необходимых препаратов. Главврач, считает следствие, сокрыл факты нарушений и передавал фиктивные документы директору клиники, который их завизировал и направил в страховые организации.

«Фигуранты осознавали, что в период с 2021-го по 2022 год на балансе отсутствовали медпрепараты для оказания квалифицированной помощи пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, информация о которых была внесена ими в счета на оплату помощи, вследствие чего отсутствовали законные основания для получения страховых выплат», — говорится в сообщении СКР. Ущерб, причиненный бюджету Томской области, следствие оценило в 26 млн руб.

Медработникам предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), с которым они не согласились. Кроме того, медработников проверяют на наличие в их действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Илья Николаев