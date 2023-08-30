Следствие показало класс

Уголовное дело гендиректора «Строй Профи М» Михаила Зелова передано на рассмотрение в Москву, по месту регистрации компании. Подрядчик, которому инкриминировали хищение 41 млн руб. при капитальном ремонте школы №73 в 2021 году, вину в мошенничестве отрицает. По словам коммерсанта, он «сглупил», взявшись в другом городе работать по некачественному проекту школы, при этом снизив стартовую цену работ при последовавшем резком росте стоимости стройматериалов. Что касается 73-й школы, которую в Нижнем Новгороде не смогли доделать два подрядчика, администрация города ждет судебной экспертизы выполненных работ. Окончательно отремонтировать учебное заведение обещают к сентябрю 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Нижнему Новгороду Фото: УМВД России по Нижнему Новгороду

Нижегородский райсуд по подсудности передал в Басманный райсуд Москвы уголовное дело в отношении Михаила Зелова, руководителя ООО «Строй Профи М». С этой организацией в июне 2021 года ГлавУКС Нижнего Новгорода заключил муниципальный контракт по капитальному ремонту школы №73 стоимостью 69 млн руб. Работы были до конца не выполнены, заказчик, оплативший подрядчику более 65 млн, расторг договор, а Михаил Зелов заработал себе уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвинили в том, что за счет включения в акты выполненных работ недостоверных сведений он похитил 41 млн руб. из полученных средств.

Подрядчик вину не признал. Его защита просила вернуть дело прокурору, считая, что никакого хищения не было, а выводы следствия не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, расследованного с нарушениями закона.

Адвокат Анатолий Рубан также сослался на то, что нижегородский арбитражный суд уже решил взыскать с ООО свыше 42 млн руб. неосновательного обогащения по иску ГлавУКС-НН. Судья Наталья Урлина в возврате уголовного дела отказала, сославшись на раннюю стадию и неизученные показания свидетелей и доказательства обвинения. При этом выяснилось, что в материалах есть поддельное судебное решение об аресте имущества Михаила Зелова — двух квартир в Москве и садового участка. Об этом заявил прокурор, а судья, сделав перерыв, подтвердила, что такого решения она не выносила, а реквизиты указаны от другого документа.

По этому поводу суд и прокуратура решили проинформировать правоохранительные органы, чтобы они провели проверку на предмет служебного подлога, каким образом в материалах следствия оказался фиктивный документ.

После этого имущество обвиняемого пришлось арестовывать по-настоящему. Михаил Зелов возражал против этого ходатайства прокуратуры, пояснив, что обе квартиры и участок не его собственность и принадлежат его супруге по брачному договору. Однако судья Урлина, выяснив, что с женой обвиняемый живет давно и не разводился, решила наложить арест на недвижимость. Тем не менее с доводом адвоката о том, что следователь полиции не указал место совершения инкриминируемого преступления, суд согласился. Уголовное дело по просьбе защиты передали в Москву, мотивировав тем, что компания «Строй Профи М» зарегистрирована на территории Басманного района столицы, там же открыты ее счета, на которые поступали средства за капремонт школы.

В разговоре с «Ъ-Приволжье» Михаил Зелов сообщил, что он не похищал деньги заказчика, а следствие не учитывало понесенные его компанией затраты сверх утвержденных смет.

По словам подрядчика, он совершил глупый поступок, пойдя на поводу у своего партнера, попросившего подхватить контракт в Нижнем Новгороде. «Надо было сначала тщательно изучить проектно-сметную документацию, но из Москвы в другом городе трудно вести дела. Документация была очень криво сделана и по теплоснабжению, и по кровле, и по отделочным работам. Весь проект надо было перерабатывать, и я настаивал на этом перед заказчиком: строить по нему было нельзя. Плюс поднялась стоимость стройматериалов, а мы, наоборот, упали в цене на торгах за этот контракт», — рассказал он свою версию неисполнения обязательств.

Подрячик посетовал, что в рамках разбирательств в Нижнем Новгороде у давно работающей компании арестовали счета, и это сильно мешает работать на других объектах. Добавим, что под следствие также попало и руководство второго подрядчика, ООО «Ир-Монтаж», также ремонтировавшего школу №73.

В Московском районе закрытая третий год школа с недоделками вызывает протестные настроения у местных жителей, которые вынуждены отводить детей в другие школы поодаль. Чиновники несколько раз успокаивали родителей на совещаниях. Близкий к городской администрации источник подтвердил, что проект капремонта действительно был «сделан на коленке», но дирекция школы как заказчик документации этого не поняла, так как не имеет строительных специалистов. Кроме того, смету зачем-то разделили на двух подрядчиков, работы которых пересекались, и получился половинчатый объект ремонта.

По словам собеседника, городской заказчик ждет завершения судебной экспертизы, которая определит, какие уже выполненные подрядчиками работы по школе №73 можно принять и какова их стоимость. После этого оставшаяся часть капитального ремонта будет обсчитана с корректировкой проекта — в нем, например, не было благоустройства территории.

С учетом всех этих процедур, подготовки и заключения нового контракта сдать школу обещают к 1 сентября 2024 года.

Роман Кряжев