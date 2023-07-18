Волеизъявление поневоле

Центризбирком (ЦИК) в понедельник одобрил специальный порядок голосования в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Документ позволяет участвовать в выборах гражданам, которые находятся в следственных изоляторах (СИЗО) за пределами своего региона. Всего в России около 300 таких учреждений, где в среднем могут содержаться до 97 тыс. избирателей. Но в 2023 году эксперимент пройдет лишь в Москве и Подмосковье, а проголосовать иногородние обитатели местных СИЗО смогут только на губернаторских выборах.

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Специальный порядок голосования в СИЗО принят во исполнение недавних поправок к избирательному законодательству, позволяющих участвовать в выборах гражданам, находящимся в СИЗО за пределами своего избирательного округа, то есть не по месту прописки. Для этого на территории изолятора могут создаваться специальные участки, а конкретные детали организации голосования на них определяет ЦИК.

Порядок голосования на внеочередном заседании ЦИКа 17 июля представляла член комиссии Эльмира Хаймурзина. По ее словам, в разработке документа активно участвовала Федеральная служба исполнения наказаний. Согласно материалам, подготовленным к заседанию ЦИКа, в России сейчас действуют 208 СИЗО и 75 «иных помещений» с таким режимом, в которых могут одновременно находиться 93–97 тыс. избирателей. Например, во время выборов в Госдуму 2021 года в СИЗО находились 77,7 тыс. человек, а в 2022 году в регионах, где проводились выборы,— 10,2 тыс. «Прагматики спорят, что это незначительная цифра, ни на что не влияющая,— отметила госпожа Хаймурзина.— Но вместе с тем практически на каждых выборах мы имеем обращения, в том числе в ЦИК России, о том, что человек не смог реализовать свое активное избирательное право, когда находился в СИЗО». Председатель ЦИКа Элла Памфилова подтвердила, что такие обращения поступали, и особенно настойчиво — от уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой.

Напомним, один из самых известных таких случаев произошел на столичных муниципальных выборах-2022, когда проголосовать из СИЗО в Москве пытался оппозиционер Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом в реестр иноагентов), впоследствии осужденный за госизмену и фейки об армии. В отличие от ряда его сокамерников, которые попали за решетку по месту жительства и смогли проголосовать, политик сделать этого не смог, потому что прописан в другом районе Москвы. Господин Кара-Мурза пытался отстоять свое право на участие в выборах, но Замоскворецкий суд отказал ему в иске, сославшись на то, что избирательное законодательство не предусматривает возможность организации голосования за пределами своего округа. Тогда омбудсмен Татьяна Потяева и попросила Эллу Памфилову урегулировать вопросы голосования на муниципальных выборах обитателей СИЗО, а председатель ЦИКа эту идею поддержала. По словам госпожи Памфиловой, получили в ЦИКе и обращение Владимира Кара-Мурзы, вопрос также обсуждался с членами Совета по правам человека при президенте, но в рамках действовавшего на тот момент закона проблема оказалась нерешаема.

На вчерашнем заседании Эльмира Хаймурзина подтвердила, что более или менее хорошо голосование в СИЗО было организовано на федеральных выборах — президентских и по единому округу в Госдуму,— но с кампаниями более низкого уровня, даже губернаторскими, сразу возникала проблема.

Майские поправки наделили ЦИК правом провести в этом году экспериментальное голосование и определить, какие регионы и на каких выборах будут в нем задействованы. В результате ЦИК решил, что участие в эксперименте примут Москва и Московская область, а проголосовать в их СИЗО смогут жители регионов, где в этом году избирают губернаторов (всего прямые выборы глав пройдут в сентябре в 21 субъекте РФ).

В столице, по сведениям ЦИКа, расположены восемь СИЗО, где находятся 9,8 тыс. человек, а в Подмосковье — 12 СИЗО с 4,6 тыс. обитателей. По подсчетам председателя подмосковного облизбиркома Ильи Березкина, 2,2 тыс. из этих 4,6 тыс. граждан — иногородние и обладают активным избирательным правом на территории 19 субъектов РФ. Москва на заседании ЦИКа таких подсчетов не обнародовала, но, по словам главы Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, члены комиссии «для себя разложили и проработали» эти данные и будут докладывать о результатах своей работы.

Согласно принятому порядку, голосование в СИЗО будет проводиться один день, который определит руководство изолятора. Оно же вправе определять и время голосования. Для включения в список избирателей подозреваемый или обвиняемый должен будет заполнить специальный бланк, после чего данные обо всех находящихся в СИЗО избирателях будут направляться в специальную УИК, а затем — в ГАС «Выборы». При этом использование онлайн-голосования даже для тех граждан, в чьих регионах оно будет доступно, в СИЗО невозможно, так как там не должно быть доступа к интернету, уточнила госпожа Хаймурзина.

В этом году, по словам зампреда ЦИКа Николая Булаева, экспериментальное голосование в СИЗО будет проводиться практически в ручном режиме. «Но к следующему ЕДГ, когда будет расширен перечень субъектов РФ, важно автоматизировать процесс как получения бюллетеней, так и рассылки протоколов и результатов голосования по субъектам»,— напутствовал господин Булаев. Отметим, что Федеральный центр информатизации при ЦИКе уже заказал доработку программного обеспечения ГАС «Выборы», которая позволит обеспечить работу с заявлениями избирателей, поданными на специализированных участках, учет результатов проведенного там голосования и отображение итоговых данных. Начальная цена контракта составляет 11,6 млн руб., прием заявок продлится до 19 июля.

ЦИК отверг «спекуляции» по поводу формирования УИК Председатель ЦИКа Элла Памфилова на заседании 17 июля отчиталась об итогах формирования новых составов участковых избиркомов (УИК), чтобы прекратить «все спекуляции» по поводу недопуска туда представителей некоторых партий. По ее данным, в связи с истечением пятилетнего срока полномочий переназначению подлежат 89,2 тыс. УИК (или 95,2% от их общего числа), пока же сформировано 81,5 тыс. из них. Напомним, ранее в КПРФ жаловались, что сразу в нескольких регионах (в частности, в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Амурской и Омской областях) ее кандидаты в массовом порядке не были допущены в новые составы УИК из-за «рейтингового голосования», хотя по закону парламентские партии имеют гарантированную квоту в избиркомах всех уровней. Приморские коммунисты из-за этого даже решили отказаться от участия в выборах губернатора. Представители «Яблока» ссылались на аналогичные проблемы в Новосибирской и Челябинской областях. Региональные избиркомы, по словам Эллы Памфиловой, провели детальный анализ ситуации с кандидатами от КПРФ и получили следующий результат: коммунисты предложили 77,4 тыс. кандидатур в УИК, и 72,2 тыс. из них были назначены. «Не включены в составы комиссий всего 1,9%, то есть 1482 человека»,— уточнила глава ЦИКа. А оставшиеся 3,7 тыс. кандидатов КПРФ были зачислены в резерв, потому что партия предложила более одного человека в одну комиссию, добавила госпожа Памфилова, подчеркнув, что «это не считается "незачислением"». Из числа тех, кто не был допущен в новый состав УИК, 50 человек отказались сами, шесть человек умерли, двое не достигли 18 лет, 14 представили документы уже после окончания срока их приема, у 92 кандидатов была неснятая или непогашенная судимость. 49 выдвиженцев КПРФ имели иностранное гражданство, у 33 был статус депутата (что препятствует назначению в избирком), а 256 человек представили неполный пакет документов. Однако больше всего — 980 человек — не вошли в УИК именно по результатам рейтингового голосования. Оно, как разъяснила Элла Памфилова, проводилось в случаях, когда число выдвинутых партиями кандидатур превышало допустимое количество членов УИК. «В законе не указано, что из тех, кто имеет преференции, у кого-то есть приоритет»,— подчеркнула глава ЦИКа. Поэтому, по ее словам, по итогам рейтингового голосования в комиссии отобрали тех, кто наиболее работоспособен и эффективен. Елена Рожкова, Андрей Прах

Елена Рожкова, Анастасия Корня